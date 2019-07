Steeds meer rookvrije terrassen in Amsterdam

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil roken op het terras verbieden. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat zegt voorzitter Tom Voeten van anti-rookorganisatie Clean Air Nederland (CAN). In heel Nederland is het aantal rookvrije terrassen in een jaar tijd gestegen van 39 naar 113. Volgens Voeten gaat het om nog veel meer plekken. “De meeste adressen krijgen we van mensen door via sociale media. We missen dus ook veel zaken.”

Uit hun onderzoek blijkt dat het met name gaat om restaurants waar kinderen komen en ‘kwaliteitsrestaurants’. Voeten: “Het publiek vraagt dit aan de restaurants. We zien bijvoorbeeld dat het bij veel pannenkoekenrestaurants verboden is.”

Pim Evers, voorzitter van de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en eigenaar van verschillende horecazaken (waaronder De Vergulden Eenhoorn, Cannibale Royale en Hannekes Boom), ziet ook dat steeds meer ondernemers voor een rookvrij terras kiezen. “We vinden het goed dat hiervoor wordt gekozen. Zaken kunnen een leuke aantrekkingskracht krijgen voor niet-rokers.”

Gastvrij

In het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid eind 2018 met zo’n zeventig maatschappelijke organisaties sloot, staat dat horecaondernemers gestimuleerd gaan worden om hun terrassen rookvrij te maken. In 2040 moet Nederland helemaal rookvrij zijn.

Op een algeheel verbod zit KHN nu niet te wachten, legt Evers uit. “We vinden dat de horeca voor iedereen zo gastvrij mogelijk moet blijven, ook voor rokers. Als de overheid niet wil dat er gerookt wordt, schaf dan sigaretten af of verhoog de accijns enorm zodat mensen ze niet meer kopen.”

Vorig jaar vertelde Café de Jaren aan Het Parool dat ze nog twijfelde over een rookverbod. Inmiddels is het ingevoerd op het balkon en is het nog wel toegestaan op het terras. “We denken eraan om helemaal rookvrij te worden,” zegt manager Janet Griffin. “Je ziet ook dat steeds meer mensen elkaar op het roken aanspreken. En het zijn vooral toeristen die nog bij ons roken.”

Bij restaurant Lion Noir, dat al zo’n negen jaar op de Reguliersdwarsstraat zit, werd twee jaar geleden een verbod ingevoerd. Eigenaar Serge Rijn: “Vroeger ging iedereen na het voorgerecht roken, maar dat gebeurt nu niet meer. Roken is gewoon niet meer van deze tijd.”

Klantenverlies

Andere café’s hebben een soortgelijk verbod. Bij de Ysbreeker en Bar Belleami is roken op het terras waar gegeten wordt verboden, op het borrelterras toegestaan. Dat geldt ook voor Café Zurich. “Een makkelijke keuze voor ons, omdat we een heel groot terras hebben,” zegt eigenaar Bilal Aznou.

Bij zijn andere zaken, Oslo Beers en het net geopende Karaat Amsterdam, geldt nog geen verbod. “We hebben bewust geen sigarettenautomaat bij Karaat geplaatst en we kijken nu of het hier ook rookvrij gaat worden. We willen mensen in ieder geval niet wegjagen als ze lekker willen borrelen.”

Waar het wel helemaal verboden is, is bij Café Restaurant Amsterdam, de Plantage en Restaurant Eye. Toch zijn dat de ‘grotere instituten’. Evers, van KHN, zegt dat veel kleinere cafés een geheel verbod zich simpelweg nog niet kunnen permitteren. “Als je een vaste groep rokers hebt, verlies je klanten. Dat kan gewoon nog niet.”

Café Fonteyn probeerde vijf jaar geleden al helemaal rookvrij te worden. “We waren toen alleen maar politietje aan het spelen, dus zijn we ermee gestopt. Als we dit echt willen veranderen, hebben we een nieuwe wetgeving nodig,” zegt floormanager Floor Arend. “Het wordt dan wel een stuk ongezelliger.”

Op het terras van Café Amsterdam mag je sinds kort niet meer roken. Op andere terrassen zoals hier bij Café de Jaren wordt nog wel veel gerookt op de terrassen. Beeld Rink Hof