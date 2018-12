Steeds meer reizigers verkiezen trein boven vliegtuig

Dat stellen de NS en reisorganisatie Treinreiswinkel tegenover Trouw.



De NS zag het aantal reizigers op de route Amsterdam-Brussel-Parijs met 6 procent groeien. Het aantal reizigers naar Berlijn groeide met 9 procent en naar Brussel met 12 procent. Ook de Treinreiswinkel zag een flinke groei: het aantal passagiers steeg met 30 procent ten opzichte van 2017.



Eurostar

Helmut Brall, directeur van de Treinreiswinkel, zegt tegen Trouw dat deze ontwikkeling niet meer is te stoppen. 'Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat vliegen vervuilend is en zien de trein als alternatief.'



De NS ziet dezelfde ontwikkeling. Een woordvoerder tegenover Trouw: 'De meest opmerkelijke groei is tussen Amsterdam en Berlijn. De verbinding is niet aantrekkelijker of sneller geworden, maar wel in het nieuws gekomen als alternatief voor vliegen.'



Een andere aanjager van het internationaal treinreizen is de nieuwe Eurostar, die sinds april in minder dan vier uur van Londen naar Amsterdam rijdt. De NS wil in 2020 ook dat de reis van Amsterdam naar Londen rechtstreeks kan worden afgelegd.