Steeds meer ongelukken met fietsende 75-plussers: ‘Je schrikt je rot, mensen scheuren ons altijd voorbij’

Hein de Natris: 'Ik draag de opvallendste helm die er is.’ Beeld Koosje Koolbergen

Hein de Natris (76), Zeeburgereiland

“Sinds vier jaar heb ik een e-bike, vooral voor de boodschappen. Welke kant ik ook op ga: ik moet een brug over, vaak met wind tegen, dus de e-bike is een heel goede uitvinding. Het begon als een leasefiets, want ik wilde eerst weten of zo’n ding bevalt, maar later heb ik hem overgekocht. Sinds een half jaar draag ik ook een helm. Eerst dacht ik: onzin, maar als je een ongeluk krijgt, is de kans op hoofdletsel veel minder. Je moet er niet aan denken dat je met 25 kilometer per uur tegen een van die betonnen stoepranden knalt. Mijne is feloranje, dankzij de fietsenmaker. Ik wilde een zwart-witte, want dat is mode, maar de fietsenmaker waarschuwde voor mijn zichtbaarheid: ik kan wel op anderen letten, maar ze moeten mij ook zien. Dus toen nam ik de opvallendste die er is.”

“Ik heb nog nooit een ongeluk gehad – afkloppen hoor. Ik schrik me altijd wezenloos als er van achteren iemand heel hard langs komt rijden. Maar sinds de verkeersregel om de scooters op de rijbaan te laten rijden, is het relatief rustiger, zeker op de bruggen rond Zeeburgereiland. Het gaat langzaam, maar Amsterdam is goed bezig met de fietspaden. Je ziet dat de wegen voor auto’s smaller worden en die voor fietsers breder. Als we op deze manier doorgaan, vind ik het prima.”

Anna en Andre Gigengack. Anna: ‘In de binnenstad fietsen is niet aan te raden als je ouder bent.' Beeld Koosje Koolbergen

Anna (77) en André (76) Gigengack, Diemen

André: “We hebben de oudste elektrische fietsen die er zijn, tweedehands gekocht.”

Anna: “Daarmee fietsen we heel veel, vooral voor de gezelligheid. Dan fietsen we naar de Dappermarkt of de Albert Cuyp, en soms gaan we met de pont naar Noord en dan fietsen we via Schellingwoude weer terug. Maar in de binnenstad, daar fietsen we niet. Dat is echt niet aan te raden als je ouder bent. Daar zijn de fietspaden te smal en daar is het gewoon dringen.”

André: “Dat is niet leuk meer.”

Anna: “Maar bang zijn we niet. Op het moment dat ik bang word, ga ik niet meer fietsen, want dan ben je niet meer veilig. Dus we vermijden de binnenstad en fietsen verder met plezier.”

Anna: “Die elektrische fietsen zijn voor de ondersteuning, niet om hard te fietsen. Maar tegenwoordig is het een trend: mensen willen allemaal hard fietsen.”

André: “Onze fietsen kunnen 25 kilometer per uur. Maar in zo’n straat rond de markt rijden we misschien net 18 of 20. Als ik naar mijn koortje fiets, ga ik wel wat harder.”

Anna: “Ik kan me voorstellen dat mensen onderweg naar hun werk meer haast hebben dan wij, want wij fietsen voor de leuk. Zeker in de binnenstad: als je je auto niet kwijt kunt, ben je aangewezen op je fiets. Maar die ongelukken komen vooral door de jongelui met van die grove dingen. Je fietst op het fietspad, bijvoorbeeld bij de Apollolaan in Zuid, en zoef!, komen ze je voorbij. Je schrikt je rot. Wij rijden nooit zo hard: mensen scheuren ons altijd voorbij.”

Indra Saktoe: ‘Ik ben nu op een leeftijd waarop ik denk: hoeft niet meer.' Beeld Koosje Koolbergen

Indra Saktoe (66), Dapperbuurt

“Ik heb niet als kind leren fietsen, maar pas toen ik op mijn negentiende van Suriname naar Amsterdam verhuisde. Vroeger fietste ik wel door de stad, maar dat stopte toen ik mijn rijbewijs haalde. Als je de behendigheid niet hebt, durf je ook niet te fietsen. Ik heb eigenlijk al jaren niet gefietst, ook omdat ik het gevaarlijk vind. Als ik zie hoe mensen fietsen en hoe de auto’s er vlak langs rijden, vind ik dat eng. Op aparte, brede fietspaden, zonder bromfietsen die langsscheuren, zou ik misschien durven te fietsen. Ik denk dat er dan veel minder ongelukken gebeuren. Maar ik ben nu op een leeftijd waarop ik denk: hoeft niet meer. Ik kan kilometers lopen, en zolang ik kan lopen, maak ik gebruik van die gelegenheid. In de stad ga ik met het ov, want door mijn leeftijd krijg ik korting. En als ik naar de Bijlmer of Diemen moet, pak ik eerder de auto.”

Wil Kap: 'In de stad vind ik het niet verstandig dat mensen van mijn leeftijd juist op snellere fietsen stappen, je moet snel kunnen reageren.' Beeld Koosje Koolbergen

Wil Kap (78), Oosterpoort

“Mijn fiets, een blauwe, is door mijn zoon in elkaar gezet. Hij is planoloog, maar hij wilde daarnaast in de fietsenmakerij werken. Het is een gewone fiets. Mijn zoon zegt weleens: neem ook zo’n elektrische, maar nee, dat doe ik niet! Als het moet, loop ik een bruggetje wel even op. In de stad vind ik het niet verstandig dat mensen van mijn leeftijd juist op snellere fietsen stappen. Er komt zoveel op je af dat je snel moet kunnen reageren. Ik ben nog redelijk lenig, maar mensen die dat minder hebben, springen niet zomaar van hun fiets en komen zo ten val. Als je een fietstocht door de natuur maakt, vind ik het een ander verhaal. Dan snap ik het argument dat je met minder inspanning verder komt.”

“Ik schrik niet snel, maar ik snap dat mensen kunnen schrikken van snelle, geruisloze voertuigen. Ik vind ook dat jongere mensen rekening moeten houden met oudere mensen op hun fiets, maar eigenlijk moeten mensen gewoon rekening houden met elkaar, dat geldt voor de hele wereld. Ik race nog overal naartoe, ook door de binnenstad en over de grachten. Het is lekker sportief, dus laten we ons vooral niet van het fietspad wegpoetsen.”