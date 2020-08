Steeds meer nieuwe parkeergarages, maar zijn die blokken beton wel nodig?

De parkeergarage op Oostenburg oogt als een blok beton. Beeld Eva Plevier

Oostenburg, dat over enkele jaren gevuld zal zijn met 1800 woningen, kent een valse start in de vorm van een parkeergarage. Die staat als een monoliet, een doods stuk beton, in het midden van de woonwijk. Hoe verzin je dat, zo’n introverte dissonant?

Natuurlijk, de gesloten zijwanden zullen in de toekomst opgeslokt worden door bouwblokken, zodat van de parkeergarage alleen de voor- en achterkant zichtbaar zijn. Maar toch: je had op een meer wervelend begin gehoopt. Een ondergrondse parkeergarage was duurder geweest, dat spreekt. Als je beseft dat braakliggende grond in en nabij het centrum schaars is, wekt zo’n parkeerdoos extra ­bevreemding, zeker als die het hart van Oostenburg inneemt.

Parkeergarage Buiksloterham aan de Distelweg. Beeld Eva Plevier

Oostenburg dus. Dit was nog niet zo lang geleden een industrieel gebied met een bedrijf als Werkspoor/Wärtsilä, dat er stoommachines en -locomotieven produceerde, de 19de-eeuwse Van Gendthallen, scheepswerven en -hellingen. De Van Gendthallen blijven, de Werkspoorhal is nu een prachtig geraamte, terwijl een blauwe kraan een modelwoning torst. DPG, met het Parool en de andere dagbladen, streek hier al meer dan tien jaar geleden neer, in het Init­gebouw, waar op de begane grond de vuilnis­wagens zijn ondergebracht.

Marokkaanse lamp

Init, opgeleverd in 2005, baadde jarenlang tussen zandvlaktes die wachtten op herbestemming. Twee eeuwen geleden was dit het centrum van de VOC-handel. Na bodemsanering is dan nu de bebouwing in volle gang, met de parkeergarage als eerste levensteken. De garage is van MIX Architectuur, een architectenbureau uit Ede. Het enige positieve dat je daarvan kunt zeggen is dat de aannemer zijn best heeft ­gedaan allerlei soorten beton op de gevel te plakken. Het effect is een mozaïek van verticale en horizontale platen.

Beeld Eva Plevier

Voor een betere bekleding van een parkeergarage moeten we naar de Distelweg (Buiksloterham). Aan de achterzijde ligt het Albert Molhof: de lolbroek van de jaren zeventig moet geschaterd hebben bij de gedachte dat hij in dit stuk van Noord nog eens vernoemd zou worden. Hij kan tevreden zijn met de garage. Die is bekleed met geperforeerde ruitvormige panelen: alsof er een moderne vertaling is gegeven aan de traditionele Marokkaanse lamp. Doordat ze uitpuilen, ontstaat een spannend reliëf dat ’s avonds als een lampion oplicht.

De winst van deze garage – ontworpen door XVW Architectuur – is dat hij gecombineerd is met een ­gezondheidscentrum in de plint. Daarmee wordt het bovengrondse ruimtebeslag ­gecompenseerd, hoewel het jammer blijft dat er op een steenworp afstand van het IJ geen ­woningen maar auto’s staan.

Minder blik op straat

En dan is het ook nog eens onbegrijpelijk dat een stad die zo zijn best doet om de auto in de ban te doen, vasthoudt aan parkeergarages. Akkoord, dat vermindert de druk op de open­bare ruimte, minder blik op straat verdient lof. Alleen komt het nu aan op inventieve oplossingen die een woonwijk minder vastleggen.

Dat het anders kan, bewijzen parkeervoorzieningen die, bijvoorbeeld op Zeeburgereiland en bij Rhapsody in West, in een talud zijn weg­gewerkt, met de woningen daarboven. Het ­levert een aangenamere publieke ruimte op met hoogteverschillen en tuinen. In het centrum, dat al zo snakt naar groen, is dat de betere uitkomst. Niet een betonnen bunker.