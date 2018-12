Steeds meer Nederlanders komen logeren in Amsterdam

Het toerisme groeit door, maar wel minder hard dan vorig jaar, toen de stijging uitkwam op ruim 13 procent, blijkt uit cijfers van ABN Amro. De 8,7 miljoen hotelgasten boekten in 2018 16,9 miljoen overnachtingen en dat is een groei van 6,5 procent.



Ze verbleven gemiddeld dus iets langer in de stad dan vorig jaar. Opvallend is de groei van toerisme uit de rest van Nederland. In 2018 kwamen 1,7 miljoen hotelgasten uit eigen land, een toename van 14 procent.



De kloof die zou bestaan tussen Amsterdam en de rest van Nederland en de ergernis over politieke besluiten in de 'linkse' hoofdstad vertalen zich niet in een boycot. Ook de drukte in de stad schrikt niet af; Amsterdam is ondanks alles nog mateloos populair in eigen land.



Ook het aantal hotelgasten uit Frankrijk en Amerika groeide met dubbele cijfers. Sonny Duijn, sectoreconoom Toerisme bij ABN Amro, zegt dat prijsvechters reizen vanuit Amerika goedkoper en makkelijker hebben gemaakt.



Opvallend is de afname van het aantal Aziatische hotelgasten. Japan zorgt nog wel voor een groei, maar met name Chinezen, Koreanen en Indonesiërs haken af. Vorig jaar verbleven 137.000 Chinezen in een Amsterdams hotel, een krimp van 12 procent.