Steeds meer moskeeën versterken oproep tot gebed

Onder meer uit Moskee Taibah in Zuidoost klonk sinds het begin van de ramadan al meerdere keren de gebedsoproep. Beeld Arie Kievit

Steeds meer islamitische godshuizen maken gebruik van de vrijheid om de azan, de oproep tot gebed, versterkt te laten horen in de omgeving van de moskee. De Blauwe Moskee begon er vorig najaar mee op de vrijdagmid­dagen, maar nu het ramadan is en er door corona niet of nauwelijks gebeden kan worden in de moskeeën, klinkt de oproep ook steeds vaker op andere dagen.

In ieder geval Moskee Taibah, naast metrostation Kraaiennest in Zuidoost, en de Al Ummahmoskee aan de Postjesweg in Nieuw-West hebben sinds het begin van de islamitische vastenmaand dagelijks diverse keren de gebedsoproep laten horen via luidsprekers die aan de moskee bevestigd zijn.

Tegemoetkomen

‘Waarom juist nu? In verband met het coronavirus mag de moskee niet volledig open en zijn er veel restricties opgelegd,’ aldus een poster die achter het raam van Moskee Taibah is geplakt. ‘De moskee roept vijf keer per dag op tot het gebed om de geloofs­genoten tegemoet te komen dat de moskee er nog is.’

Het moskee­bestuur was niet bereikbaar voor een toelichting.

De Ummahmoskee heeft in de eerste dagen van de ramadan ook een paar keer per dag de gebedsoproep uitgezonden, maar is daar volgens een bestuurslid na overleg met imam Yassin Elforkani weer mee gestopt. “Sinds vorig jaar laat de Blauwe Moskee de gebedsoproep horen op de vrijdagmiddag, mijn advies is om het daar voorlopig bij te laten om de rust te bewaren,” zegt Elforkani.

‘Iets te enthousiast’

De opleving van de gebedsoproep op doordeweekse dagen komt volgens Elforkani voort uit wens bij moskee­besturen om te laten horen dat zij er zijn tijdens de vastenmaand, ondanks de pandemie. “De moskeeën willen graag een band houden met hun gelovigen, nu er niet meer gezamenlijk gebeden kan worden in groepen. Vaak zijn sinds vorig jaar de geluidsinstallaties ook opgeknapt, en daardoor zijn sommige moskeeën nu iets te enthousiast geworden.” In 2019 begon de Blauwe Moskee als eerste met het versterkt uitzenden van de azan op vrijdagmiddag, diverse moskeeën zijn dat voorbeeld gevolgd.

Rondom de Taibah, gelegen aan de Karspeldreef, zijn er omwonenden die last hebben van de gebedsoproep, vooral als de azan rond 6.00 uur of rond 23.00 uur klinkt. “Ik heb dubbel glas maar bij mij binnen is het alsnog erg nadrukkelijk te horen,” zegt een buurvrouw die in een van de appartementen boven winkelcentrum De Kameleon woont, tegenover de moskee, en haar naam daarom niet wil geven. “We hebben de politie gebeld wegens geluidsoverlast, maar die doet niets.”

Dat klopt niet helemaal. In overleg met de wijkagent en het stadsdeel is het volume van de vroege en late gebedsoproep inmiddels ‘drastisch’ naar beneden bijgesteld, ‘om bewoners tegemoet te komen’, aldus de tekst op de poster achter het raam van de moskee.

Geluidsniveaus

Daar komt bij dat zowel de politie als de gemeente weinig kan doen tegen de gebedsoproep omdat die is beschermd door de grondwettelijke vrijheid van godsdienst, net als het gebeier van kerkklokken. Wel mogen gemeenten beperkingen aanbrengen in de duur en het geluidsniveau van de azan.

De VVD-fractie in de gemeenteraad vraagt zich af of het groeiend aantal moskeeën dat de versterkte gebedsoproep laat horen, reden is voor burgemeester Halsema om tot regulering te komen van het fenomeen.

De liberalen willen dat Amsterdam onderzoek gaat doen naar de geluidsniveaus en wil dat de azan wordt opgenomen in het Actieplan Geluid 2020-2023, waarmee geluid in de stad gereguleerd wordt. “Als de gemeente geen resultaten boekt in het overleg met moskeebesturen, moet de beperking van duur en volume van de gebedsoproep serieus onderzocht worden,” zegt duo-raadslid Daan Wijnants. De partij heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.