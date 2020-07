Steeds meer illegale feesten: ‘Kans op besmetting in de AH is groter’

Bij gebrek aan uitgaansmogelijkheden in clubs en op festivals worden meer illegale feesten georganiseerd. ‘De kans op besmetting in de Albert Heijn is groter.’

“Het was weer als vanouds,” zegt de 25-jarige ­Simon, die afgelopen weekend op een illegaal feest ‘ergens aan de rand van de stad’ was. “We waren niet met een grote groep, ik denk op het hoogtepunt met zo’n vijftig man. Heerlijk om weer te dansen op geluid van een goede box, met gelijkgestemden.”

Terwijl rondom de luidsprekers de bezoekers losgingen op de muziek, zaten anderen iets verderop te genieten op meegebrachte stoelen en kleedjes. “Ieder­een neemt zelf eten en drinken mee, het is net een grote, gezellige picknick. Vaak wordt alles met elkaar gedeeld, wat gelijk een band schept met mensen die je nog niet goed kent.”

Nachtclubs zullen nog tot zeker 1 september ­gesloten blijven en festivals zijn de hele zomer van de baan. Dus zoeken sommige jongvolwassenen hun heil in illegale feesten.

Sociaal contact

Volgens Paul van Lange, hoogleraar psycho­logie aan de Vrije Universiteit, is de sociale ­component van uitgaan belangrijk, met name voor jongeren. “Vitamine S, noem ik het wel­eens. Sociaal contact, met mensen omgaan, dat geeft energie. Jongeren zijn, meer dan volwassenen, gericht op interacties met veel verschillende mensen. Uitgaan helpt bij het maken van connecties, die vaak heel diep gaan en de basis leggen voor een langdurige vriendschap.”

De afgelopen maanden beëindigde de politie verschillende feesten in en rond de stad, onder meer in het Amsterdamse Bos en op het strand van ­IJburg. Exacte cijfers zijn er niet, maar de politie ziet wel een groeiend aantal grote groepen dat bij elkaar komt met versterkte muziek. “Ook in vergelijking met dezelfde periode een jaar ­geleden,” aldus een woordvoerder.

Over het aantal boetes kan de politie niets ­zeggen. Het gaat bij deze illegale feesten dan wel om ‘excessen’, meestal wordt toch eerst een waarschuwing gegeven.

De meeste raves onttrekken zich aan het zicht van de autoriteiten, doordat informatie alleen wordt gedeeld met een besloten groep en de feesten op afgelegen locaties worden gehouden. Ook het feest waar Kyra (27) afgelopen zaterdag was, werd niet door de politie opgemerkt.

“Er werd wel een paar keer ‘­politie!’ geroepen,” vertelt ze. “Dan zag je iedereen, poef, uit elkaar stuiven en op anderhalve meter van elkaar dansen.”

Ze voelt zich ‘wel een beetje schuldig’ tegenover de samenleving. “Maar ik heb er goed over nagedacht. Ik ga er bij een groep hoogopgeleide mensen vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: als je klachten hebt, ga je niet.”

Kleine groep

Voor de corona-uitbraak organiseerde Rick ­regelmatig illegale feesten. “Wij zijn nu niets van plan,” zegt hij. “Normaal doen we dit om te vechten tegen de commercialisering van het uitgaansleven, maar zoals het er nu uitziet kan het de volksgezondheid in gevaar brengen. Dit is voor ons niet het juiste moment.”

“Ik vind het wel dubbel,” zegt Simon over de kans op besmetting. “Aan de ene kant begrijp ik de maatregelen heel goed, aan de andere kant hebben virologen aangegeven dat het risico in de buitenlucht klein is. Als het een groep van duizend man was geweest, had ik er anders over gedacht. Dit was zo klein, dat de kans op ­besmetting in de Albert Heijn mij groter lijkt.”

Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema is er wel ‘enig begrip’ voor de feesten. “Het is onderdeel van een breder fenomeen: we zien door heel Nederland en wereldwijd dat mensen de opgelegde beperkingen zat zijn. Maar we hebben nog steeds te maken met de noodverordening, waarin staat dat niet alles ­zomaar weer mag.”

De namen in dit verhaal zijn gefingeerd, de echte namen zijn bij de redactie bekend.

De politie heeft zondagochtend rond 02.15 uur een eind gemaakt aan een illegaal feest in Zaandam. Agenten kwamen het feest op het spoor door een aantal personen die op straat liepen en de locatie niet konden vinden.



Lees verder: https://t.co/AYsS6stHvK — POL_ZAW (@POL_ZAW) 5 juli 2020