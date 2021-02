Steeds meer hondenpoep op straat: ‘In de Pijp is het slalommen’

‘Als handhaving ziet dat iemand de poep van zijn hond niet opruimt dan krijgt diegene natuurlijk een boete.’ Beeld Getty Images/iStockphoto

Simone Veldema gaat dagelijks wandelen met haar 8-jarige zoon, die dan graag zijn bal meeneemt. Sinds de kerstvakantie viel haar iets op. “Hij had normaal nooit hondenpoep aan zijn bal, maar nu non-stop. De laatste tijd is dat alleen maar meer geworden. Je ziet de hondendrollen overal liggen.”

In de Facebookgroep ‘Amsterdam Durft te Vragen’ plaatste ze dinsdagmiddag een bericht met de vraag of meer mensen hier last van hadden. Tientallen Amsterdammers uit verschillende delen van de stad deelden hun ergernis. De Stadionbuurt, de Plantagebuurt, de Staatsliedenbuurt en het Westerdok passeerden de revue.

‘Dat valt me echt op ineens,’ schrijft de een. ‘In de Pijp is het slalommen,’ reageert een ander. Een man uit de Jordaan stapt wekelijks drie keer in de poep. ‘Of ik ben gewoon lomp.’

Coronaprobleem

Ook Petra Kelvink heeft gemerkt dat er meer hondenpoep op straat ligt als ze door de Pijp loopt met Romeo, een kruising tussen een jackrussellterriër en een chihuahua van zes kilo. ‘Je ruimt die rotzooi toch wel op?’, klinkt het dan regelmatig.

Zelf doet ze dat altijd netjes, maar ze begrijpt waarom mensen dat zeggen. “Ze hebben er blijkbaar last van. Ik merk ook echt dat ik moet uitkijken dat ik niet in de hondenpoep ga staan. Dat is een hele tijd minder geweest, en nu gebeurt het weer een stuk vaker.”

“Het is echt een coronaprobleem,” zegt Kelvink. “Ik denk dat mensen nu en masse een hond aanschaffen omdat ze zich thuis vervelen, zonder te beseffen wat het inhoudt om voor een hond te zorgen.”



Dat zou kunnen, maar in de Facebookgroep is niet iedereen het eens over de oorzaak van het groeiende aantal drollen op straat. Er is tijdens de avondklok minder sociale controle waardoor mensen gewoon doorlopen, denken sommigen. ‘Volgens mij komt het gewoon omdat de kinderen nu niet naar school gaan en op een rondje met het hondje worden gestuurd,’ verklaart iemand anders. Maar ook: ‘Wat verwacht je dan wanneer de straatvegers vanuit huis moeten werken?’

Dna-analyse



Nicky Jansen, woordvoerder van Stadsbeheer heeft in het aantal meldingen van hondenpoep in de stad in elk geval geen stijging bemerkt. “En er is ook geen signaal vanuit de reinigingsdienst dat er meer hondenpoep ligt.” Dat wil niet zeggen dat het niet het geval is, maar het zou kunnen dat mensen tegenwoordig vaker door de eigen buurt wandelen dan dat ze dat vroeger deden. En dat de verklaring voor de stijgende observaties van hondenpoep daar ligt.



“Als onze handhaving ziet dat iemand de poep van zijn hond niet opruimt dan krijgt diegene natuurlijk een boete,” zegt Jansen. “Maar dat kan alleen op heterdaad. Je kunt geen dna-analyse doen.”



Meer adopties

Bij dierenasiel DOA hebben ze in ieder geval gemerkt dat meer mensen een huisdier willen adopteren sinds corona. “Er is absoluut meer vraag naar adoptie, maar de pups die je in de stad ziet komen niet bij ons vandaan,” zegt woordvoerder Jeanine Kornmann. “Wij kijken altijd of mensen ook denken aan de lange termijn. Als het meezit heb je een dier tien jaar.”

Kornmann vreest dat de aanschaf van een hond vaak een impulsieve beslissing is. “We zijn bang dat meer dieren in het asiel belanden als de baasjes weer terug naar kantoor gaan, en dan geen tijd meer hebben.”

Ziek

De hondenpoep op straat is niet alleen vervelend als het onder je schoen terechtkomt, het kan ook slecht zijn voor de gezondheid van andere honden. Wanneer iemand de uitwerpselen van een ziek dier niet opruimt en een andere hond gaat snuffelen en wroeten in die poep, dan kan die hond ook ziek worden.

“Als je een dier van Marktplaats of een broodfokker koopt, heb je vaak geen idee of de hond medische problemen heeft,” waarschuwt Kornmann. Zo verspreiden vervelende parasieten als giardia zich, waardoor honden diarree en darmkrampen krijgen. Dan komt er alleen maar meer hondenpoep op straat te liggen.