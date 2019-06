Steeds meer gezinnen met jonge kinderen verlaten Amsterdam

Beeld Floris Lok

Sinds 2012 neemt het vertrek van gezinnen met jonge kinderen toe. De economische crisis was toen grotendeels achter de rug en de huizenmarkt trok aan, waardoor gezinnen hun woning in Amsterdam weer konden verkopen. Vertrok in 2012 ruim zes procent van de gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar, inmiddels is dat toegenomen tot bijna twaalf procent.

De hoge huizenprijzen zijn een belangrijke oorzaak van het vertrek van gezinnen. Zij kunnen in de stad geen grotere woning betalen, met voldoende kamers voor de kinderen. Daarnaast kiezen veel ouders bewust voor een toekomst buiten de stad, met meer ruimte en, wie weet, een tuin. Bijna veertig procent van de gezinnen met een vertrekwens geeft als reden aan dat ze nu minder kamers heeft dan gezinsleden.

Uittocht

De uittocht van gezinnen lijkt zich enigszins te stabiliseren, maar is nog altijd veel hoger dan in de andere grote steden en in kleinere gemeenten. In Utrecht vertrok iets meer dan acht procent van de gezinnen, in Rotterdam en Den Haag ligt dat percentage nog lager. In kleinere gemeenten verhuist slechts vier procent van de jonge gezinnen.

Volgens het CBS vertrekken vooral de hogere inkomens uit de stad en mensen zonder migratieachtergrond. In kleinere gemeenten is dat precies omgekeerd: daar verhuizen juist de minder welvarende gezinnen.

Overigens neemt het aantal gezinnen in Amsterdam nog altijd toe. In 2019 woonden ruim 390.000 een- en tweeoudergezinnen in de stad, tegen 378.000 in 2015. Doordat de totale bevolking nog sneller groeit, neemt het aandeel gezinnen met kinderen wel af, tot zo’n 45 procent. Het aantal alleenstaanden en stellen zonder kinderen neemt het snelst toe in Amsterdam.