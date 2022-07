Steeds meer cruiseschepen zullen walstroom gebruiken: scheelt veel vieze uitstoot

Aankomst van het cruiseschip MSC Splendida in Amsterdam in juli 2015. Beeld Marc Driessen

Berekend is dat een cruiseschip door zo’n stroomverbinding met de walkant bijna driekwart minder fijnstof uitstoot. Verder komen 64 procent minder zwavel- en 83 procent minder stikstofverbindingen vrij. Ook voor het klimaat scheelt het een slok op een borrel als de schepen walstroom krijgen. Omdat ze ook nog eens groene stroom krijgen, bespaart een schip 70 procent aan CO₂.

Probleem is dat nog lang niet alle cruiseschepen geschikt zijn voor walstroom. In 2025 zullen bij zo’n tachtig aankomsten de schepen daarvoor kiezen, verwacht de haven. Dat is een aanzienlijk deel. In 2019 deden 117 zeecruiseschepen Amsterdam aan. In 2018 waren het er 181.

In 2030 zullen het er nog meer zijn die walstroom gebruiken, verwacht de haven. Vanaf dat jaar zullen nieuwe Europese milieuregels walstroom waarschijnlijk verplichten voor cruiseschepen, al zullen wellicht wel bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn zoals de schonere brandstof lng (liquefied natural gas). Welke alternatieven tegen die tijd precies worden toegestaan, is nog niet bekend.

Verouderde motoren

Wat ook helpt is dat de haven oudere cruiseschepen met verouderde motoren gaat weren vanaf 2024. Vanaf dit jaar gaan cruiseschepen met relatief schone hulpmotoren minder betalen, kondigt de voor de investeringen van het havenbedrijf verantwoordelijke directeur Dorine Bosman aan. Relatief vieze schepen gaan meer betalen.

De stroomaansluitingen voor de varende hotels met soms wel drieduizend passagiers hebben nog veel voeten in de aarde. Bij de PTA wordt een nieuwe installatie gebouwd die hoogspanning van 50.000 volt omzet naar 10.000 volt. In de percentages met de besparingen zit ook verrekend dat het minstens een uur kost om de schepen aan te sluiten aan de kade.

Europese subsidie

Bij de nieuwe installaties werkt de haven samen met netwerkbedrijf Liander, dat op verschillende plekken in de stad worstelt met het snel gestegen stroomverbruik waardoor nieuwe bedrijven soms geen elektriciteit kunnen krijgen en hun toekomstplannen in het honderd zien lopen. De haven heeft daarvoor ook een Europese subsidie gekregen.

Het havenbedrijf vreest niet voor vertraging door de stroomnetproblemen. Omdat de aansluitingen al jaren geleden zijn aangevraagd, hoeft het passagiersterminal niet achteraan de rij aan te sluiten. Als er geen cruiseschepen liggen kunnen de walstroomaansluitingen worden gebruikt door riviercruiseschepen en als laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.