Steeds meer buitenlandse studenten, ook in Amsterdam

Italiaanse studenten

Studenten uit Italië zorgden landelijk voor de sterkste groei. Met een toename van 731 studenten, staan in totaal 4.814 Italiaanse studenten ingeschreven aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Italië is nu na Duitsland (22.584 studenten) het grootste herkomstland.



Het Nuffic stelt ook vast dat er steeds meer studenten van buiten Europa in Nederland studeren. Over een periode van twee jaar steeg hun aandeel van bijna 25 procent tot net geen 27 procent.



Het aantal internationale studenten aan bacheloropleidingen op universiteiten groeide het hardst. Maar het aandeel van buitenlandse studenten in de masterfase is nog altijd het grootst. Bij de universiteiten staan 25.669 internationale masterstudenten ingeschreven, dat komt neer op 23,6% van de totale studentenpopulatie. Bij masterprogramma's aan hogescholen studeren 2.145 internationale studenten (20,5%).



Verengelsing onderwijs

De nieuwe cijfers vallen samen met een oproep van verschillende hoogleraren, schrijvers, journalisten, oud-politici, uitgevers en acteurs om verengelsing van het hoger onderwijs een halt toe te roepen. Aanleiding van de brief is een aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs waar minister Ingrid Van Engelshoven aan werkt. De ondertekenaars vrezen dat de nieuwe wet onvoldoende bescherming biedt tegen de verengelsing.



De zorgen over de forse toestroom van buitenlandse studenten zijn overigens niet nieuw. Vorig jaar wilde de UvA al een rem op het groeiend aantal internationale studenten, vanwege zorgen over woningtekorten, te veel studenten van één nationaliteit in de collegezaal en de toegankelijkheid van studies.