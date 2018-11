Steeds meer baby's geboren in gezin met één ouder

15.200 Het aantal kinderen dat wordt geboren in een gezin met één ouder, is toegenomen van 12.000 in 2000 tot 15.200 vorig jaar.

Ook door de toename van co-ouderschap (waarbij ouders die géén relatie met elkaar hebben een omgangsregeling treffen over de kinderen) verandert volgens de bevolkingsexpert het beeld dat mensen van gezinnen hebben. Latten verwacht dat die groei aanhoudt.



Los van deze ontwikkeling blijft de echtscheiding de grote generator van het aantal een­oudergezinnen. In 2017 woonde 30 procent van de 15-jarigen niet met beide ouders op hetzelfde adres. In 2000 was dit nog 22 procent. In verreweg de meeste gevallen was een scheiding de oorzaak.



Ook zijn er grote verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Van de kinderen van Antilliaanse en Surinaamse herkomst groeit respectievelijk 47 en 38 procent op in een eenoudergezin. Bij kinderen van Marokkaanse en Turkse komaf ligt dat percentage rond de 15, vergelijkbaar met het percentage kinderen die opgroeien met één Nederlandse ouder.



Groot risico op armoede

Het risico in de bijstand te geraken, is aanzienlijk hoger voor eenoudergezinnen, vooral voor alleen­staande moeders. "Veel alleenstaande moeders zijn prima in staat in hun levensonderhoud te voorzien," zegt Tanja Traag van het CBS. "Maar in veel gevallen betekent een scheiding dat de vrouw in de bijstand belandt, met een groot risico op armoede."



Dat heeft gevolgen voor de kinderen. Traag: "De kwetsbaarheid zit hem vooral in het beschikbare inkomen. Gezinnen met een bijstandsuitkering moeten rondkomen van ongeveer 22.000 euro per jaar. Bij reguliere gezinnen is dat bijna 55.000 euro. Moeders in bijstands­gezinnen moeten elk dubbeltje omdraaien, en dat ervaren kinderen aan den lijve."



Rotterdam telt relatief de meeste kinderen in bijstandsgezinnen: 16,7 procent. Amsterdam volgt met 13,4 procent.