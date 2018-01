Steden vragen EU om meer inzicht in data Airbnb

"Wij zijn niet tegen toeristen," zegt loco-burgemeester Sigurdur Bjorn Blondal van Reykjavik. "Maar we zijn wel tegen bedrijven die onze stad in de verkoop gooien, waardoor er voor jonge IJslanders geen plaats meer is. Wij zien nu regelmatig dat woningen worden opgekocht door bedrijven, speciaal voor verhuur. Dat ontwricht Reykjavik."



Onleefbare stad

Het aantal bezoekers naar zijn stad heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, zegt Blondal. "In 2008 hadden we nog 450.000 bezoekers per jaar, nu zitten we al op 2,5 miljoen. Veel mensen profiteren daarvan, maar zonder enige vorm van regulering wordt Reykjavik een onleefbare stad. Wij hebben twee ambtenaren in dienst om te onderzoeken of IJslanders hun huis niet vaker verhuren dan de negentig dagen die wij als maximum hebben gesteld. Dat is echt onbegonnen werk."



Eerder deze maand maakte de gemeente bekend dat eigenaren hun woning nog maar 30 dagen in plaats van 60 dagen per jaar mogen verhuur via sites zoals Airbnb.



