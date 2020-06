Stedelingen spreken elkaar minder aan op onwenselijk gedrag dan andere Nederlanders

Beeld Marc Driessen

Van alle 135 duizend Nederlanders die in 2019 aan het onderzoek meededen, zegt gemiddeld 46 procent dat de mensen in hun buurt elkaar durven aan te spreken op onwenselijk gedrag.

Daarbij is een duidelijk verschil te zien tussen inwoners van steden en de rest van het land. Terwijl 54 procent in weinig- of niet-stedelijke gebieden zegt dat mensen in de buurt elkaar aan durven te spreken op onwenselijk gedrag, geldt dit voor slechts 38 procent van de Amsterdammers.

Volgens Dick ter Steege, onderzoeker bij het CBS, heeft dit verschil alles te maken met sociale cohesie. “In de stedelijke gebieden kennen mensen elkaar minder, waardoor het lastig kan zijn elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.” Als jongeren in een dorp bijvoorbeeld ‘lawaai maken’, worden ze gelijk herkend. In de stad heerst meer anonimiteit.

Overigens is de ene stadsbuurt de andere niet, ook onderling zijn er de nodige verschillen. “In Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat mensen in Gein elkaar veelal wel kennen. Wanneer je de binnenstad in gaat wordt dat al minder,” aldus de onderzoeker.

Sociale cohesie

De onderzoeksresultaten bevestigen wat Ter Steege zegt: qua sociale cohesie scoren steden slechter dan het platteland. Zo vindt 79 procent van de Nederlanders in niet-stedelijke gebieden dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan, terwijl dit voor slechts 65 procent van bewoners van grote steden geldt.

Hierbij is het grootste verschil de hoeveelheid contact dat met andere buurtbewoners wordt ervaren. 47 procent van de mensen in niet-stedelijke gebieden zegt veel contact te hebben met andere buurtbewoners. In steden als Amsterdam ligt dat percentage met 29 procent een stuk lager.