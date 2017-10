Stedelijk Museum heeft tijdelijke directeur

Sieburgh (1950) treedt per woensdag 1 november in dienst. Hij zal de leiding van het museum op zich nemen totdat een nieuwe directeur is gevonden.



Hij was eerder directeur van het Rijksmuseum, van 2001 tot 2010, en werkte ook voor het Tropenmuseum en het Wereldmuseum in Rotterdam.



Vier ton winst

Zijn voorganger, Beatrix Ruf, vertrok half oktober na kritiek op haar neveninkomsten. Ruf runt haar eigen kunstadviesbureau, schreef NRC Handelsblad op basis van het jaarverslag.



Currentmatters, de besloten vennootschap, maakte in 2015, Rufs eerste jaar als directeur, een winst van ruim vier ton. Daar maakte ze in het jaarverslag geen melding van. Ook adviseerde ze in die functie bruikleengevers van het museum.



Er worden twee onafhankelijke onderzoeken gedaan naar het directeurschap van Ruf.



