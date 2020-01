Statushouders voor de klas na pilot: ‘Ze werken soms zó hard dat ik ze moest afremmen’

Alle acht deelnemers van de pilot Statushouders Primair Onderwijs hebben donderdag een baan aangeboden gekregen in het onderwijs. De statushouders komen uit Syrië en Turkije. “De kinderen vragen naar woorden in het Turks.”

“Zeg mij maar na: almaelim.” Braaf herhaalt de klas, die donderdag bestaat uit betrokkenen van de pilot Statushouders Primair Onderwijs, het Syrisch-Arabische woord voor leraar. De acht deelnemers geven als afsluiting een lesje in hun moedertaal. “Zo vreemd als deze taal klinkt voor ons, zo vreemd was het Nederlands ooit voor deze mensen,” vertelt hun coach Gjalt de Wijs. “Nu geven ze les in het Nederlands.”

Zeven maanden lang werd de groep met een intensieve cursus klaargestoomd om les te geven in het basisonderwijs. Dat betekende onderwijs- en taalles op maandag en vrijdag en de overige dagen meelopen in de klas. Vooral die taallessen zijn belangrijk. “Veel van de deelnemers werkten al in het onderwijs voordat ze naar Nederland kwamen,” vertelt De Wijs. “Voor hen is de Nederlandse taal het enige obstakel.”

Volgens taalcoach Willemijn Koning zijn er in korte tijd enorme sprongen gemaakt in taalvaardigheid. “Bijna iedereen zat aan het begin op b1 niveau, dat is half gevorderd. Nu zit eigenlijk iedereen op gevorderd niveau. Ze werkten soms zó hard dat ik ze moest afremmen. Dan ging iemand voor de zesde keer een stuk over grammatica lezen, maar taal is niet echt te stampen. Het is een proces.”

Drie deelnemers van de cursus voor de klas. Beeld Jean-Pierre Jans

Gülsüm Özgül (34) zit ondertussen bovenaan niveau B2 en is dus bijna vergevorderd. Tien jaar geleden kwam ze naar Nederland, net nadat ze in Turkije haar studie landbouwkunde had afgerond. Eenmaal in Nederland besefte ze dat ze daar niet mee door wilde. Ze had twee kinderen gekregen en besloot om van kinderen ook haar carrière te maken. “Het mooiste moment was toen een van de leerlingen mij plotseling een dikke knuffel gaf. Ik ben geknuffeld door mijn kinderen of door neefjes en nichtjes, maar nog nooit door iemand die mijn juf noemt.”

Vrijdag heeft Özgül een afspraak bij OBS Globe in Nieuw-West om een functie te bespreken. Stichting Westelijke Tuinsteden, een koepelorganisatie voor zestien openbare scholen in Nieuw-West, heeft alle deelnemers een aanstelling aangeboden. De meesten als onderwijsassistent, maar er is ook iemand die aan de slag gaat als zelfstandig leraar.

Judith Hoohenkerk is lerares op basisschool Spring High. Afgelopen tijd hielp de Turkse Betül (27) haar twee dagen per week in de klas. Betül woonde nog in een asielzoekerscentrum toen ze startte met het traject. Hoohenkerk: “Het is heel leuk om te zien dat de kinderen interesse tonen, ze vragen regelmatig naar woordjes in het Turks. Het is soms wel lastig voor Betül dat ze snel wil reageren, maar de woorden niet kan vinden. Dat moet frustrerend zijn.”

Als het aan mede-initiatiefnemer Vivianne Spruit ligt, volgt er binnenkort een nieuwe groep. En dan het liefst met uitbreiding naar scholen in het centrum of oud-Zuid. “Diversiteit in het onderwijs is heel belangrijk, dat willen we op zoveel mogelijk plekken brengen.”