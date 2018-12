Statushouders en studenten trekken in wooncomplex Noord

In totaal is plek voor 540 jongeren, gefaseerd trekken ze in de woningen.



Het samenwoonproject, ontwikkeld door woningcorporaties De Key en Eigen Haard, moet de integratie bevorderen. Zo heeft elke gang een 'gangmaker' die ervoor zorgt dat iedereen gekoppeld wordt aan een andere bewoner, zodat door uitwisselen van kennis elke bewoner een goede start kan maken in Amsterdam.



9 locaties

Startblok Elzenhagen bouwt verder op de kennis en ervaring van Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, het woonproject met statushouders en Nederlandse jongeren dat sinds juli 2016 wordt bewoond. Elzenhagen is één van de negen locaties waar de gemeente woningen wil bouwen voor starters - jongeren en statushouders in het bijzonder - op de woningmarkt.



