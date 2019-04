Stations Noord-Zuidlijn zijn winnaar A.A.P

Het is een voorbeeldproject waarvan je meer wil zien in de stad. Publieksjury over Hotel Jakarta

Voorbeeldproject

Over Hotel Jakarta zei de publieksjury het volgende: 'Het is een voorbeeldproject waarvan je meer wil zien in de stad. Meer, in de zin van meer groen in ontwerpen en meer eenvoudige vernuftige geïntegreerde innovaties op het gebied van duurzaamheid. Zowel in materialen als in geïntegreerde technieken die esthetisch mooi, onzichtbaar of onderhoudsvriendelijk zijn. Maar ook meer in de zin van samenwerkingen met verschillende instanties in de stad, zoals het Tropenmuseum en Hortus Botanicus, die al worden meegenomen in het concept van het gebouw.'



De vakjury van de twaalfde editie bestond uit Donna van Milligen Bielke, zelfstandig architect, Nicole Maarsen, Chief Investment Officer/ Directie Vastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Aart Oxenaar, architectuurhistoricus. Kiek Bigot, voormalig docent Frans, Tom Fresen, voormalig directeur gezondheidscentra Diemen en Anja Sijben, kunstenaar en schipper, vormen dit jaar de publieksjury.



