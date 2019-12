Station Sloterdijk ontruimd na dreiging met explosief, situatie veilig

Beeld Het Parool

Er is geen explosief aangetroffen. De situatie is veilig, meldt de politie op Twitter. De verdachte is geblinddoekt afgevoerd. Het is nog niet duidelijk wat de man precies bezielde.

Een getuige meldt dat een man met een rolkoffer in de trein heeft gedreigd een bom te laten ontploffen. Perron 7 en 8 zijn nog steeds afgesloten. Tientallen agenten lopen door de trein, zoeken onder de banken en praten met passagiers.

Druppelsgewijs worden de mensen uit de trein gelaten. Een vrouw is erg geschrokken. “Mannen met maskers en grote geweren kwamen binnen en voerden de man af. Dat was spannend. De deuren bleven dicht, het duurde wel een uur. We zijn allemaal verhoord door de politie.”

Alle reizigers in de trein worden opgevangen in de Starbucks, net als het NS-personeel. Sommige mensen blijven in de trein zitten, die door zal rijden naar Vlissingen.

Vanwege de ernst van de melding werd het gehele station tijdelijk ontruimd. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden er geen treinen op last van de politie. Tussen Sloterdijk en Zaandam rijden er minder treinen, meldt de NS. Dit duurt naar verwachting tot 14 uur.

Tientallen agenten in kogelwerende vesten en een zwaarbewapend arrestatieteam waren op de been.

Op station Sloterdijk is een verdachte aangehouden, die heeft gedreigd met een explosief. Er is geen explosief aangetroffen. De situatie is veilig. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 13 december 2019

We zijn bezig met een onderzoek op Station Sloterdijk i.v.m. verdachte situatie. Verdere info volgt via dit kanaal. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 13 december 2019

Update: er is een man geblinddoekt afgevoerd omdat hij dreigde met een explosief op station Sloterdijkhttps://t.co/aFl8xI1Z2n pic.twitter.com/BV42zJpxTq — AT5 (@AT5) 13 december 2019

Station Sloterdijk ontruimd, tientallen agenten en arrestatieteam in actie pic.twitter.com/6O716LrPed — Kamran Ullah (@KamranUllah) 13 december 2019

Station sloterdijk is ontruimd. Onduidelijk waarom. Er mogen geen foto's worden gemaakt zegt ns mederwerker. pic.twitter.com/9hEsrd8sVV — Daniel van Dam (@dvndm) 13 december 2019