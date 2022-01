Station Sloterdijk krijgt stalling voor minstens 4000 fietsen

Artist's impression van de entree van de nieuwe fietsenstalling. Beeld Vervoerregio Amsterdam

Het college van burgemeesters en wethouders heeft de plannen deze week goedgekeurd. De stalling is verdeeld over twee verdiepingen en komt onder een nieuw gebouw met daarin 325 huurwoningen. Naar verwachting wordt begin 2023 met de bouw van de fietsstalling begonnen. Het is de bedoeling dat ze in 2025 haar deuren opent.

Door zogenaamd ‘adaptief’ te bouwen kan de fietsenstalling volgens Vervoerregio Amsterdam in de toekomst worden uitgebreid. Dit levert mogelijk tweeduizend extra plekken op.

‘Het heeft even geduurd, maar we hebben straks dan ook echt een goede stalling’, zegt Egbert de Vries, voorzitter van de Vervoerregio, in een persbericht. ‘Met de komst van deze fietsenstalling zetten we weer een belangrijke stap in het duurzaam en laagdrempelig bereikbaar maken van de stad, voor de hele regio’.

‘Bovendien anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom Sloterdijk. Het wordt een comfortabele, veilige stalling. Geen open en ongezellig veld met fietsen in de buitenlucht zonder garantie op een plek,’ zegt De Vries, verwijzend naar de huidige situatie.

Ruim 16 miljoen euro

De gemeente Amsterdam ontwikkelt de nieuwe fietsenstalling in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS en de Vervoerregio. De gemeente, het ministerie en de Vervoerregio dragen samen ruim 16 miljoen euro bij aan het project.

Eerder was een plek onder het spoorviaduct bedacht als nieuwe ruimte voor fietsen. Dat plan komt te vervallen.

In 2017 werd de fietsenstalling op station Amsterdam Sloterdijk in een onderzoek van de Fietsersbond nog het slechtst beoordeeld door treinreizigers, onder andere vanwege de klantonvriendelijke zelfservicestalling.