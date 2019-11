Station Schiphol ondergaat grote facelift

Beeld anp

De facelift is nodig nu het aantal treinreizigers op Schiphol al jaren groeit en de situatie in de grote hal en op de perrons zeer onoverzichtelijk is geworden. Nu al maken circa 95.000 mensen per dag gebruik van het station, over tien jaar zijn dat er naar verwachting 130.000. Regelmatig moeten roltrappen afgesloten worden omdat er meer reizigers zijn dan het perron toelaat. ‘Ook op Schiphol Plaza (de grote hal, red) en in het busstation is het druk en ontstaan knelpunten met capaciteit en veiligheidsrisico’s,’ valt in de plannen te lezen die het AD heeft ingezien.



Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, luchthaven Schiphol en de Vervoerregio Amsterdam al geruime tijd in gesprek zijn over uitbreiding van het uit 1995 stammende station. Inmiddels is er bijna overeenstemming over een plan met als doel trein- en luchtreizigers op Schiphol te scheiden. ‘Wie op de gecombineerde stations- en aankomsthal Schiphol Plaza rondkijkt, ziet een wirwar van mensen met bagage die van het ene vervoermiddel naar het andere lopen,’ staat in de plannen.

Toegangspoortjes, horeca verplaatst

Er liggen twee varianten op tafel die maar weinig verschillen. De aankomsthal boven de perrons, Schiphol Plaza, krijgt een aanbouw. Zo ontstaat ruimte voor een apart treinreizigersgedeelte dat alleen met toegangspoortjes toegankelijk zal zijn. Momenteel is Schiphol nog het enige treinstation zonder poortjes. Dat is NS en ProRail al jaren een doorn in het oog. De vergrote hal wordt veel overzichtelijker ingericht. Een deel van de horeca- en retailzaken moet weg of wordt verplaatst. Dit was lang een pijnpunt, omdat Schiphol daar veel geld mee verdient.

Daar blijft het niet bij. Er verrijst een nieuw overkapt buseiland met twintig haltes dat vlak voor het Sheraton-hotel komt te liggen. Ook het busstation krijgt ov-poortjes. Om de aankomsthal te ontlasten, krijgt ieder ondergronds treinperron een directe verbinding naar de bussen. Een fietsenstalling van 500 plekken, uitbreidbaar naar 800 plaatsen, is eveneens voorzien. Voor de taxi’s blijft er gewoon ruimte, ook is er een serviceweg voor hulpdiensten ingetekend.

De perrons op station Schiphol krijgen een directe uitgang naar het busstation. Zo wordt de grote aankomsthal ontlast Beeld ANP

Start in 2022

Na de opknapbeurt hoeven niet-treinreizigers niet langer door het stationsgedeelte. Ze kunnen via logische looproutes naar de terminals en parkeergarages. ‘De stroom trein- en luchtreizigers kan zo ongehinderd door de Plaza lopen.’



Bedoeling is in 2022 met de uitbreiding te beginnen. De opknapbeurt moet dan drie jaar later klaar zijn. Station Schiphol blijft in de tussentijd net als andere opgeknapte stations als Utrecht CS, Den Haag CS en Amsterdam CS open.



De opknapbeurt kost een slordige 500 miljoen euro, zeggen ingewijden. Dat geld moet komen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), zeg maar het infrastructuurfonds van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel werken het ministerie, ProRail, NS, Schiphol en de Vervoerregio Amsterdam aan een speciale MIRT-verkenning.

Goed bereikbaar

Komende weken wordt de knoop doorgehakt, laat minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W namens haar woordvoerster weten. “Het klopt dat we met alle betrokken partijen overleggen over een oplossing voor de drukte op station Schiphol. Later deze maand nemen we hier een besluit over.”



ProRail, NS en Schiphol bevestigen allemaal dat de gesprekken in de afrondende fase zijn. “Met de plannen wordt een volgende stap gezet om Schiphol in de toekomst met alle vervoersmiddelen op een veilige manier goed bereikbaar te houden,” laat de luchthaven weten.



Volgens spoorbeheerder ProRail komen de plannen geen moment te vroeg. “De huidige capaciteit van de hal, de perrons, trappen en roltrappen en het busstation bieden onvoldoende plek om de reizigersstroom op te vangen.”

Het geld voor de uitbreiding van station Schiphol moet van Cora van Nieuwenhuizen (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat , komen Beeld GUUS SCHOONEWILLE

Noord-Zuidlijn

Om de druk op Schiphol verder te verlichten wil ProRail dat er vanaf 2023 acht keer per uur een Airport Sprinter gaat rijden tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. Ook moeten overige treinen beter over het uur gespreid worden.

De opknapbeurt staat los van andere maatregelen rond Schiphol, zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Nu stopt de metro op Amsterdam-Zuid. Ook zijn er plannen voor een betere aansluiting van toegangswegen naar Schiphol, zoals de A4. Die liggen bij de gemeente Haarlemmermeer.