Station Amsterdam Lelylaan gaat op de schop

Station Amsterdam Lelylaan. Beeld Joris Van Gennip

In 2025 moet het station in Slotervaart zijn voorzien van een vernieuwd stationsgebouw ‘waar reizigers zich prettig en veilig voelen’, zo luidt de afspraak tussen Rijk en regio. Daarbij wordt ook een nieuwe fietsenstalling opgeleverd. Verder gaan de trein, bus en metro beter op elkaar aansluiten.

Amsterdam Lelylaan puilde voor corona uit zijn jasje, onder meer vanwege een overvolle fietsenstalling. Bovendien klaagden veel reizigers over een gevoel van onveiligheid op het station. De totale kosten voor de verbouwing zijn 71 miljoen euro.

In totaal worden de komende jaren 51 stations door heel Nederland aangepakt. Zo wordt station Nijmegen een groot project en wordt het stationsgebied in Zoetermeer grootschalig verbouwd. Verder behoren de stations in Den Bosch en de Haagse wijk Binckhorst tot de grotere projecten.