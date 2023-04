Statig pand aan Vondelpark plots verzakt: ‘Zonder ingrijpen dreigt het in te storten’

Een pand in de Van Eeghenstraat in Zuid is dusdanig verzakt dat het onbewoonbaar is verklaard. Projectontwikkelaar Zuider Vastgoed laat een noodconstructie aanbrengen om het pand te behoeden voor instorting. Het is niet voor het eerst dat dit pand voor tumult zorgt.

Zuider Vastgoed schrijft in een brief aan omwonenden dat het pand op 94-98 de laatste maanden ‘vrij plotseling ernstig aan het verzakken’ is. De verzakking zou zo ernstig zijn dat de veiligheid en het behoud van het pand in het geding is. “Het pand zakt behoorlijk door zijn hoeven,” zegt Bastiaan de Vries van Zuider Vastgoed. “Er is al behoorlijke schade: elke week kwamen er scheuren en barsten bij. Als we deze noodconstructie niet laten plaatsen, dreigt het hele pand in te storten.” De antikraakbewoners moesten vanwege instortingsgevaar het pand verlaten.

Over een oorzaak van de verzakking wil De Vries zich vrijdagmiddag telefonisch niet uitlaten. “Dat zou onze constructeur moeten uitleggen. Wij hebben nog nooit meegemaakt dat een pand zo snel verzakt. Kom maar kijken, wij hebben niets te verbergen. Er is structureel iets mis met de bouwpalen, dus er moet snel gehandeld worden. Hier worden we als eigenaar ook niet blij van, deze werkzaamheden kosten tonnen.”

Oorzaak

De werkzaamheden voor de noodopvangconstructie bestaan uit het aanbrengen van trillingvrije schroefinjectiepalen en een staalconstructie. Dit duurt naar verwachting vier maanden en start op 24 april. Stadsdeel Zuid heeft daarvoor een vergunning verleend. Zuider Vastgoed vraagt omwonenden om begrip voor de overlast die deze werkzaamheden met zich meebrengen.

Of dat begrip er is valt te bezien. Bewoners van de Van Eeghenstraat procederen en klagen al jaren over bebouwing in de straat. Enkele bewoners zien ook verzakkingen en scheuren bij hun eigen huis. Jeanne van Bruggen, die schuin tegenover het verzakte gebouw woont, ziet daarvoor als mogelijke reden de werkzaamheden onder de panden, zoals het ontwikkelen van kelders en parkeergarages. “Telkens worden vergunningen verleend voor ondergrondse bouw, zoals voor de panden 70-74 en enkele panden tussen 70-74 en 94-98. Maar als de oorzaak van de verzakkingen niet exact duidelijk is, dan moet de gemeente daar eerst grondig onderzoek naar laten doen en stoppen met het verlenen van vergunningen.” Over de oorzaak van de acute verzakking bij 94-98 wijst stadsdeel Zuid ondertussen naar Zuider Vastgoed.

Onrust

Het is niet de eerste keer dat dit pand aan het Vondelpark voor onrust zorgt in de buurt. In 2021 maakten bewoners bij uitzondering succesvol bezwaar tegen de verleende vergunning voor de verbouwing van het pand op 94-98 en de bouw van een grote, ondergrondse parkeergarage. Dit bouwplan, van vorige eigenaar Grabo Onroerend Goed, was op meerdere onderdelen – waaronder de parkeerkelder – in strijd met het bestemmingsplan. Daarbij had de gemeente de belangen van omwonenden onvoldoende afgewogen, aldus de bezwaarcommissie.

De nieuwe ontwikkelaar doet een nieuwe poging met de aanvraag voor een vergunning, hoewel deze bouwplannen volgens De Vries ‘bescheidener’ zijn.

Zelfstandige woningen

Zuider Vastgoed heeft het pand, in 1903 gebouwd en ontworpen door architect J. Venema, vorig jaar gekocht om de vijf verdiepingen om te bouwen tot vijf zelfstandige woningen. De vergunning daarvoor is nog in behandeling door stadsdeel Zuid. Daarvan kan de uitkomst nog maanden duren, aldus een woordvoerder van het stadsdeel.

Straatbewoner Van Bruggen is er niet gerust op. “Het bedreigende is dat de panden plotseling enorm zijn verzakt, terwijl een fundamentonderzoek in 2016 nog uitwees dat het fundament nog 25 jaar mee kon.”

