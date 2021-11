Start-upwalhalla B. Amsterdam breidt uit met woningen

Het Amsterdamse Plantlab is een van de huurders van B. Amsterdam. De stadsboerderij kweekt onder meer sla. Beeld Jakob van Vliet

Bedrijfsverzamelaar B. Amsterdam zit met drie vestigingen in de Riekerpolder. Jonge bedrijven vinden er onderdak, zoals start-ups via onderhuurder Startupbootcamp, of doorgroeiers als bezorgbedrijf Budbee en nieuwe initiatieven van multinationals, zoals Heinekens bierwebwinkel Beerwulf.

Het flexkantoor wordt over een jaar uitgebreid met 330 verwante nieuwbouwappartementen op het terrein van de eerste vestiging van B. Amsterdam, de voormalige typemachinefabriek van IBM aan de Joh. Huizingalaan. De nieuwe woontoren zal, zoals in grote delen van Amsterdam is voorgeschreven, bestaan uit ten minste 40 procent sociale huurappartementen. Daarnaast is er in het gebouw, dat wordt ontwikkeld door de aan Timeless verwante Amsterdamse ontwikkelaar COD, plek voor 2000 vierkante meter kantoorruimte en gemeenschappelijke functies.

“Met B@Home maken we het aanbod aan functies bij B. Amsterdam compleet,” zegt Bas van Veggel van eigenaar Timeless Investments. Bewoners kunnen straks gebruik maken van de faciliteiten van B. Amsterdam, zoals padelbanen, een gym en het ‘dakpark’ met restaurant Bureau.

Grootschalige woningbouw

Naast de oervestiging aan de Joh. Huizingalaan is de flexkantooruitbater neergestreken in nog twee andere kantorenwezen in de Riekerpolder, waaronder het zalmroze ex-Mexxgebouw langs de A10. Het gebied staat geoormerkt voor grootschalige woningbouw, 14.000 woningen, als onderdeel van een nog veel grotere ontwikkeling die van de Schinkel tot in de Riekerpolder en de Nieuwe Meer reikt.

Of de eerste vestiging van B. Amsterdam de woningplannen uiteindelijk overleeft, is onzeker. “Het gebouw zal niet op korte termijn verdwijnen,” zegt Van Veggel. “Maar uiteindelijk is er een kans dat de eerste vestiging moet wijken. We denken er nu over na in welke vorm we ‘B.’ in het gebied zullen voortzetten. Dat is heel belangrijk voor ons. B. Amsterdam is per ongeluk ontstaan, daardoor voelt het oprecht. Dat moeten we nauw bewaken. Het is de ziel van dit gebied. We hebben geprobeerd hetzelfde elders te doen, tot in New York toe. Maar dat werkte niet.”

Met de hallen achter B. Amsterdam, waar IBM ooit typemachines in elkaar schroefde en waarin nu onder meer een bezorghub van websuper Picnic en stadsboerderij Plantlab is gevestigd, zal het eerder voorbij zijn. “Het is de vraag hoe levensvatbaar de gebouwen nog zijn,” zegt Van Veggel. “Die hal is technisch dusdanig dat hij niet nog 20 jaar meegaat.”

Doortrekken Noord/Zuidlijn

De verdere woonontwikkeling van de Riekerpolder staat op de agenda tussen 2022 en 2045, maar het is onduidelijk of er voldoende schot in zit. “De rest van de plannen is nog onduidelijk, maar wij willen voortvarend door. Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld. Maar de gemeente moet eerst slagen maken in bereikbaarheid van het gebied. Deze plannen zijn ook gestoeld op het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.”

Ook in de Riekerpolder leveren de vliegregels van Schiphol obstakels voor nieuwbouwwoningen op. “Hinder van Schiphol speelt in dit gebied ook een rol. Het moet allemaal wel kunnen. Dit is een belangrijk gebied.”