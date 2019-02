Start campagne Noord-Holland: lijsttrekkers vullen kieswijzer in

1 Alleen Jeff Leever van de Ouderenpartij was eerder lijsttrekker

Er is sprake van een aflossing van de wacht. Alleen Jeff Leever van de Ouderenpartij gaat dit jaar op herhaling als lijsttrekker, verder zijn het allemaal nieuwe gezichten.



Ook een paar nieuwe partijen hebben zich in Haarlem gemeld: Amsterdammers Gideon Everduim en Elsa van de Loo trekken de kar voor respectievelijk Denk en Nida, Femke Ouëndag uit Bergen doet dat voor Code Oranje.



Johan Dessing is aangewezen als lijsttrekker voor de vierde debutant, Forum voor Democratie. De Zaandammer bleek de mores van de partij al snel onder de knie te hebben, want hij ontbrak zonder bericht van verhindering op de bijeenkomst. De achterban zal er niet van wakker liggen, maar toch was het jammer dat de geplande pitch van de partij nu achterwege bleef.



Verrassingen

Alle aanwezige lijsttrekkers en hun vervangers kregen een minuut om hun plannen onder de aandacht te brengen, en dat leverde best een paar verrassingen op.



De VVD hamert in Haarlem al tien jaar tamelijk eenzijdig op de noodzaak van meer werk en meer asfalt, maar noemde nu bij monde van Esther Rommel toch echt de klimaatagenda als eerste prioriteit en de woningbouw als tweede.



Over dat klimaat gaan we de komende weken nog heel veel horen, want vrijwel alle partijen gebruikten hun minuut zendtijd om te pleiten voor betaalbare woningen en klimaatmaatregelen.