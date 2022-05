Stapels papierwerk en extra kosten: Weesps feest moet nu aan Amsterdamse regels voldoen

Het Sluis- en Bruggenfeest in Weesp wordt sinds 1978 jaarlijks gehouden in het laatste weekend van augustus. Beeld ANP

Het is een groot feest in de stad, zegt Natalie Kaptein enthousiast. Het Sluis- en Bruggenfeest staat samen met de intocht van Sinterklaas aangekruist op de kalender als hoogtijdagen voor de Weespers. “Het Sluis- en Bruggenfeest wordt elk jaar gehouden in het laatste weekeinde van augustus,” vertelt Kaptein die als vrijwilliger bij het evenement betrokken is. “Het speelt zich allemaal af in de binnenstad. Er zijn bandjes voor de volwassenen en een speelstraat voor de kinderen. Iedereen is weer terug van vakantie. Het is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Er komen elk jaar duizenden mensen op af.”

Dat ging 42 jaar goed, sinds de eerste editie in 1978. Daarna kwam corona en vervolgens Amsterdam. Het virus haalde tot twee keer toe een streep door het stadsfeest, de fusie kwam met strenge regelgeving voor het organiseren van een evenement. Véél strengere regelgeving, benadrukt Pieter Kors, uitbater van café ’t Helletje aan de Stationsweg en nauw betrokken bij de organisatie. “Voorheen hadden we te maken met één ambtenaar die ons hielp om het feest te organiseren. Nu hebben we van doen met een hele trits ambtenaren en krijgen wij vragen voorgeschoteld die ons in al die jaren nooit zijn gesteld.”

Behulpzaam waar het kan

Vooropgesteld: Amsterdam toont zich behulpzaam waar het kan. Onder Amsterdamse vlag zouden de leges voor het feest met ingang van dit jaar 12.500 euro bedragen in plaats van de 700 euro die Weesp in rekening bracht. Die verhoging is met twee jaar uitgesteld, zodat de organisatie in de tussentijd een manier kan verzinnen om dat enorme bedrag bij elkaar te sprokkelen. Kors: “Dat was dit jaar ook niet gelukt. We hebben na twee jaar corona de grootste moeite om sponsoren te vinden voor het feest. We zijn een stichting zonder winstoogmerk en hebben ook geen spaarvarken. Daar zijn we ons nu wel op aan het bezinnen.”

Soepel kan het nieuwe stadsbestuur niet zijn waar het gaat om de voorwaarden die worden gesteld aan een evenementenvergunning. Dat proces blijkt voor de vrijwilligers in Weesp een loodzware hindernisbaan. “Het is ontzettend ingewikkeld en het kost veel tijd,” vertelt Kaptein die aarzelend haar vinger had opgestoken toen er werd gevraagd om vrijwilligers om deze klus op zich te nemen. “Er moet een geluidsplan komen, een veiligheidsplan en een duurzaamheidsplan. Ik heb me ooit aangemeld als vrijwilliger van het feest omdat ik het leuk vind om iets voor kinderen te organiseren. Maar dit papierwerk is echt niet leuk. Het voelt als werk.”

Professionele partijen

Dat laatste is wellicht de crux. Als het gaat om evenementen is het grote Amsterdam gewend om te werken met professionele partijen die doorgaans mensen in dienst hebben, ervaren gidsen in het traject naar de benodigde vergunning. Voor particulieren is hetzelfde traject een groot en donker bos. Kaptein: “Duurzaamheid is een goed voorbeeld. Wij dachten dit jaar duurzaam te kunnen doen door extra aandacht te geven aan het niet op straat gooien van plastic bekers. In Amsterdam zijn ze dat stadium al lang voorbij. Daar gaat het gesprek over groene stroom. Hoe wij dat denken te gaan regelen? Daar hadden we nog nooit over nagedacht.”

En de klok tikt. Het evenement zelf laat nog maanden op zich wachten, maar deze week moet de concept-aanvraag bij de gemeente worden ingediend. Ook dat is anders dan anders, zegt cafébaas Kors. “In de oude situatie kwam het geregeld voor dat de vergunning afkwam als het feest al achter de rug was. Daar tilde niemand zwaar aan. In Amsterdam is het een heel ander verhaal. We hebben de ambtenaren nog voorgesteld om het dit jaar nog op onze manier te doen. Zodat er iemand kon meelopen om te kijken of het zo misschien ook kan. Maar nee, het moest echt meteen op de Amsterdamse manier.”

Aanpoten

Dus werken de vrijwilligers zich zuchtend en zwoegend een weg door de voorwaarden en vereisten. Kaptein vertelt over een digitale bijeenkomst die onlangs werd gehouden met de gemeente en de ketenpartners zoals de politie, de brandweer en de milieudienst. “Dat waren heel wat mensen bij elkaar. Ze proberen ons echt te helpen waar dat mogelijk is. De man van de politie sprak ons vaderlijk moed in. Het is nu aanpoten, zei hij, maar als we hier doorheen zijn, ligt er gelijk een basis voor de komende jaren.”

Kors: “Dat zou mooi zijn, als we meteen een vergunning kunnen krijgen voor bij voorbeeld vijf jaar. Dan kunnen we ons met een gerust hart richten op leuke zaken zoals de programmering.”