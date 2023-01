Stank of niet, vooral jong Amsterdam wil gft scheiden

Beeld MARCO DE SWART/ANP

Dat is de uitkomst van een onderzoek onder ruim duizend Amsterdammers in opdracht van duurzaamheidsorganisatie De Gezonde Stad, als onderdeel van de jaarlijkse monitor die volgt hoe het vlot met de verduurzaming van de stad. Vooral onder jongeren wordt waarde gehecht aan afvalscheiding. In de generatie van millennials, geboren tussen 1986 en 1995, zegt zelfs twee derde het gft liever apart te houden van het restafval.

Onwelriekend

Anders dan in de rest van het land is de gemeente Amsterdam zo’n 25 jaar terug bijna overal in de stad gestopt met de groene bak voor gft. Stedelingen zijn vaak krap behuisd en waren daarom minder geneigd om ruimte vrij te maken voor een aparte, soms onwelriekende bak. In de groencontainers kwam bovendien vaak ander afval terecht, waardoor boeren het als bodemverbeteraar verkochte compost niet meer wilden hebben.

De laatste jaren is op buurtniveau een nieuw begin gemaakt met de scheiding van gft. Zelfs bij veel hoogbouw, zoals op Java-eiland en IJburg, bleek dit haalbaar met afgesloten bakken op straat. Ook in delen van Zuidoost wordt op deze manier gft ingezameld, terwijl het in delen van Geuzenveld nooit weg is geweest. Op heel wat straathoeken zijn intussen wormenhotels geplaatst, eveneens voor groenafval.

Volgens de gemeente zijn daarmee intussen 34.400 huishoudens in de gelegenheid om groenafval in te zamelen. In 2020 besloot de gemeente meer in te zetten op gft met de bedoeling aparte inzameling op den duur weer mogelijk te maken in driekwart van de stad. Vanaf dit jaar wordt de uitbreiding geleidelijk geïntensiveerd, meldt een woordvoerder.

Enorme kans

De Gezonde Stad is enthousiast en ziet de uitkomst van het eigen onderzoek als een teken aan de wand. “Wij denken dat Amsterdam een enorme kans laat liggen,” zegt een woordvoerder. De milieuorganisatie is blij dat vooral de jongere generaties eraan hechten om gft apart te houden. “Zij gaan uiteindelijk ook het meest de effecten van klimaatverandering voelen en hebben er dus ook het meeste baat bij om zelf in actie te komen.”

De milieuorganisatie geeft hoog op van het eigen project ‘Van afval naar oogst’ waar Amsterdammers op elf plekken hun groenafval kunnen inleveren zodat de buurttuinen en stadslandbouwprojecten er compost van kunnen maken. Dat is geen oplossing voor heel Amsterdam, erkent een woordvoerder, maar wel goed voor de bewustwording van het belang van afvalscheiding.

Anders vreest De Gezonde Stad dat het toch weer op een mislukking uitdraait zodra Amsterdam het scheiden van gft groter wil aanpakken. “Er belandt dan waarschijnlijk van alles in de containers wat er niet in thuishoort waardoor de kwaliteit van het eindproduct te wensen overlaat.”