Stank in Tuindorp Oostzaan mogelijk weer van ICT Fertilizers

Bewoners uit de omgeving van het Westelijk Havengebied klagen regelmatig over stankoverlast, die ze beschrijven als een 'vieze en doordringende geur die doet denken aan verbrand plastic'.



De omgevingsdienst Noordzeekanaal voerde in opdracht van provincie Noord-Holland een onderzoek uit om de overlast te herleiden. Bij twee van deze onderzoeken werd vastgesteld dat uit ICL Fertilizers een vergelijkbare geur vrijkwam als de geur in het gebied van waaruit klachten kwamen.



Volgens een woordvoerder van het ICL Fertilizers is het echter niet valt vast te stellen dat zij de exacte bron zijn van de stank. "De stank wordt door de wind meegevoerd richting de stad. Je kunt niet met zekerheid zeggen dat die vanuit ons komt, of van onze buren."



Het is niet de eerste keer dat het kunstmestbedrijf op het matje wordt geroepen. Eerder moest ICL Fertilizers al maatregelen nemen om de stank te beperken. Sinds januari dit jaar nam het aantal stankklachten toch weer toe.



Aanvullend geuronderzoek

Het bedrijf wordt jaarlijks door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gecontroleerd. Naar aanleiding van de recente onderzoeksresultaten zijn met het bedrijf afspraken gemaakt voor een aanvullend geuronderzoek.



Volgens de inspectie voldoet het bedrijf wel aan de huidige techniekeisen, zoals de Wet milieubeheer en de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht die voorschrijven. Ook voldoet het bedrijf aan de Europese regelgeving.



De inspectie wijst er op dat er meerdere bedrijven in het Westelijk Havengebied zijn die stank kunnen veroorzaken. Ook is het mogelijk dat een deel van de stankoverlast wordt veroorzaakt door vlieg- en autoverkeer.