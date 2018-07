Standbeeld 'De vaste klant' van Festina Lente beklad

De vandalen lijken rustig hun tijd genomen te hebben. Het bruine beeld is met verschillende tinten roze, geel en groen ondergespoten. De bronzen kat die naast de zittende man op de bank staat, is ineens gifgroen.



Het tafereel werd zondagochtend zo aangetroffen door een werknemer van het café. "Vermoedelijk is het ergens tussen 5.00 uur en 7.00 uur 's ochtends gebeurd," zegt Vincent van Outersterp, mede-eigenaar van het café.



Ziel onder de arm

Van Outersterp zegt er kapot van te zijn. Vanwege het kwetsbare materiaal waarvan het beeld is gemaakt, is het nog maar de vraag of het ooit in ere kan worden hersteld. "Ik heb al contact gehad met de maker van het beeld, Albert Zweep. Hij zit met zijn handen in het haar."



Wat het extra pijnlijk maakt, is dat de daad net aan het oog van de beveiligingscamera's is ontsnapt. Van Outersterp hoopt daarom dat iemand op de betreffende nacht iets heeft gezien. De gever van de gouden tip kan rekenen op een beloning: een maand gratis eten bij het café.



Carmiggelt

Het beeld werd in 1997 gemaakt door vaste gast en beeldhouwer Albert Zweep. Zweep had een schuld bij de kroeg opgebouwd, die inmiddels was opgelopen tot 2400 gulden. De toenmalige kroegbaas Ronalt Hagen voelde wel aan dat hij dat geld niet zo snel terug zou zien en vertelde Zweep dat hij maar iets moest bedenken om de schuld te vereffenen. Daarop maakte hij het beeld, dat een homage is aan stadschroniqueur Simon Carmiggelt, en schonk het aan het café.