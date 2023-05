Stalling bij CS nauwelijks gebruikt: ‘Moeten wachten maakt mensen razend’

De gloednieuwe fietsenstallingen bij het Centraal Station worden maar mondjesmaat gebruikt. Waarom omarmen Amsterdammers en forenzen de ene fietsparkeergarage, maar laten ze de ander links liggen? ‘Het gaat om locatie, locatie, locatie.’

Claudia Kroes (31) stapt op een zonnige middag met haar fiets aan de hand uit fietsenstalling Zuidplein. Ze woont in de Rivierenbuurt en werkt bij KLM in Amstelveen, waar ze een aantal keer per week met het ov heen reist.

Haar fiets zet ze dan altijd in de stalling voor het station. “Ik vind deze heel fijn. Die op Centraal Station vind ik maar vervelend: de roltrap doet het vaak niet, je moet helemaal naar beneden, het is zo grootschalig... Nee, dit is veel overzichtelijker.”

Zo voelen meer gebruikers dat: De stalling op de Zuidas is de populairste van de stad, met een bezetting op piekmomenten van 95 procent. Zelfs op een woensdagmiddag in de meivakantie zijn bijna alle 1300 plekken gevuld.

Tekst gaat verder onder foto

‘De stalling in Zuid ligt pal aan een fietspad. Je rijdt er heel soepel in en loopt in een paar stappen het station in.’ Beeld Koosje Koolbergen

Fietsflat

Het is een contrast met de gloednieuwe fietsenstalling bij Centraal Station. De Stationspleinstalling (7000 plekken) staat op de drukste momenten slechts voor de helft vol. De stalling aan het IJ blijft daar nog onder: daar zijn hoogstens 35 procent van de 4000 plekken gevuld. Vanwege de lage bezetting is de fietsflat zelfs definitief overbodig gebleken.

Dat de nieuwe fietsenstallingen bij Centraal Station voor het stadsbeeld een verbetering zijn – daar lijkt niemand aan te twijfelen. Doei duizenden krakkemikkige barrels, hallo weids uitzicht over het IJ en dobberende bootjes voor het Cuypersgebouw. Wat valt erover te zeuren? Toch een heleboel, blijkt niet alleen uit de matige bezettingscijfers, maar ook uit de gepikeerde reacties van gebruikers.

Het roept de vraag op: waarom wordt de ene fietsparkeergarage in de stad omarmd, en de ander verguisd?

Vijf minuten meer

Saar Muller houdt zich als bestuurslid van de Fietsersbond al jaren intensief bezig met fietsparkeergarages in de stad, vooral wat betreft gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid voor mensen met een handicap of die wat minder mobiel zijn. Volgens haar is tijd een belangrijke indicator voor succes. “De rolband bij CS kost je twee minuten om naar beneden te komen. Daarna moet je lopend een plekje vinden – fietsen in de kelder mag niet, dat voelt ook al heel verkeerd – om daarna weer omhoog te gaan en naar je trein te lopen. Al met al kost het je minstens 5 minuten meer dan wanneer je je fiets op straat zet. Dat doen dus ook veel mensen nu. Zeker voor forenzen telt elke seconde. Ik sta zelf altijd stil op de rolband, en mensen worden razend als ze achter me moeten wachten. En dan zijn er ook nog heel vaak storingen en is de rolband niet voor iedereen goed toegankelijk.”

Tekst gaat verder onder foto

Saar Muller van de Fietsersbond: ‘De rolband bij CS kost je twee minuten om naar beneden te komen. En dan zijn er ook nog heel vaak storingen en is de rolband niet voor iedereen goed toegankelijk.’ Beeld Koosje Koolbergen

Dat is precies de reden waarom de Zuidpleinstalling zo gretig wordt gebruikt, zegt Mathijs van Schaik van Adviesbureau Omega. “De allerbelangrijkste succesfactor bij een ondergrondse fietsparkeergarage is de locatie. We willen zo min mogelijk van onze vaste route afwijken: we zijn druk, te laat voor de trein, en ook gemakzuchtig, dus willen we onze fiets vlak langs onze route parkeren. De stalling in Zuid ligt pal aan een fietspad. Je rijdt er heel soepel in en loopt in een paar stappen het station in.”

Daarnaast voldoet die ook aan alle andere eisen, zegt Van Schaik: zo wordt de stalling bewaakt en is de ruimte licht. “Een fietsenkelder moet absoluut geen donker hol zijn. Want niet alleen de fietsen moeten veilig staan, ook mensen moeten er een veilig gevoel hebben, wil je dat ze de stalling gaan gebruiken.”

De Hallen

In de stalling onder De Hallen in West is inchecken niet nodig, daarom is de bezettingsgraad niet bekend. Volgens de gemeente is dit een van de goed bezochte stallingen van de stad. Ook hier speelt waarschijnlijk de locatie een rol: wie een vorkje wil prikken in de Foodhallen of naar de bioscoop gaat, loopt direct omhoog naar het vertier.

Toch legt ook deze kelder het af tegen op straat parkeren, ziet Saar Muller. Zij doet haar boodschappen altijd in de Kinkerstraat, en vindt de kelder te ver van de winkels afliggen. “Als ik even Blokker in wil, ga ik niet zo’n eind lopen. Dus dan is het een kwestie van toch maar op straat zetten, en hopen dat er niet een overijverig busje klaarstaat om je fiets mee te nemen.”

Tekst gaat verder onder foto

Een stalling die goed wordt gebruikt is die onder De Hallen in West. Beeld Koosje Koolbergen

Hup tegen een lantaarnpaal

Voor Amsterdammers zijn fietsenkelders überhaupt wennen; het was zo eenvoudig, die fiets, hup, vlug tegen een lantaarnpaal zwengelen. Toch moeten we eraan geloven, want de gemeente wil af van die duizenden brikken die de kostbare open ruimte in beslag nemen.

Froukje Bekius is gedragsexpert bij mobiliteitsbureau &Morgen en weet precies hoe je mensen motiveert hun fiets ondergronds te parkeren. Volgens haar komt het vooral neer op een nieuwe sociale norm die op een plek moet gaan heersen – wat nu nog niet helemaal het geval is rond Centraal Station.

“Mensen kijken in nieuwe situaties altijd naar het gedrag van anderen. Als je nu bij het station aankomt en ziet dat mensen hun fiets op straat zitten, doe jij dat ook – lekker makkelijk. Het lastige met een ondergrondse stalling is dat het niet altijd duidelijk is dat het parkeren daar moet gebeuren.”

Nieuw gedrag

De doeltreffendste manier om die nieuwe sociale norm te laten gelden is wat Bekius betreft streng handhaven, in een groot gebied rond de nieuwe kelder. “Dat hebben ze in Utrecht gedaan toen daar een grote nieuwe stalling werd geopend: continu de fietsen weghalen, zodat er niets op straat staat. Dan gaan mensen ook niet denken dat dat een optie is.”

Het is een simpele manier van nieuw gedrag creëeren, maar ook een harde, zegt Bekius. Wie even niet heeft opgelet staat een ritje naar het fietsdepot én een rekening van 22,50 euro te wachten. “In plaats van zo hard straffen, kan je als gemeente ook besluiten om een tijdje alle foutgeparkeerde fietsen in de stalling te zetten. Dan weten mensen meteen waar ze wél moeten zijn.”

Uiteindelijk komt het wel goed met de nieuwe stallingen op CS, denkt Bekius. Het duurt even voordat mensen een nieuwe routine hebben gecreëerd en ook gewend zijn dat ze iets meer tijd moeten nemen om hun fiets goed weg te zetten. “Ik gebruik die stalling in Utrecht vaak en dat heb ik zelf ook ervaren. Het is eerst wennen om vijf minuten eerder op te staan, maar na een paar dagen denk je er niet meer over na.”

Mathijs van Schaik sluit zich daar helemaal bij aan. “Om mensen te sturen moet je handhaven als ze het verkeerd doen – dat is helaas wat het is – maar je beloont ze ook met die veilige, mooie plek. Dat zit met de nieuwe stallingen op Centraal Station wel goed.”