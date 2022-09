Stakingen op til bij warenhuizen van De Bijenkorf

Begin september voerden medewerkers van de Amsterdamse vestiging van De Bijenkorf al kort actie op het Beursplein. Beeld Daphne Lucker

Winkelpersoneel van het warenhuis voerde twee weken geleden tijdens de pauze al actie in Amsterdam. Nieuwe gesprekken tussen bonden en bedrijf hebben volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen sindsdien niet voldoende opgeleverd. “Medewerkers willen dat hun lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Ze eisen om te beginnen 10 procent salaris erbij.”

De Bijenkorf wil voor het merendeel van de werknemers niet verdergaan dan een verhoging met 6 procent, in twee delen. Volgens het bedrijf dekt dat grotendeels de verwachte inflatie af tijdens de looptijd van een nieuwe cao, die op 1 oktober zou moeten ingaan. De vakbonden vinden dat het warenhuis ook het koopkrachtverlies over de afgelopen maanden moet compenseren.

Het bedrijf krijgt tot dinsdagmiddag vijf uur om alsnog in te binden, anders volgen stakingen. “Een staking in de winkelstraat gebeurt niet vaak,” zegt Vermeulen. “Maar medewerkers van De Bijenkorf zien ook dat de staking op het spoor NS-medewerkers een hoger loon oplevert. Dat willen zij ook.”

De parel van de winkelstraat

Naast een algehele salarisverhoging willen de bonden ook dat De Bijenkorf de minimumlonen fors verhoogt. Volgens FNV verdienen winkelmedewerkers, ook als ze al decennia in dienst zijn, gemiddeld nog altijd tussen de 12 en 13 euro per uur. Dat zou, zoals FNV in heel Nederland voorstaat, minstens 14 euro moeten worden.

Vermeulen: “We roepen ook klanten van De Bijenkorf op om steun uit te spreken voor de wensen van het personeel. De Bijenkorf is toch de parel van de winkelstraat.”

Vakbond CNV Handel heeft het ‘karige bod’ van De Bijenkorf aan zijn leden voorgelegd, met de aanbeveling er niet mee in te stemmen. De leden hebben nog tot eind deze maand om hun oordeel te geven.