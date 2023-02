Staking vuilnisophalers voorbij: cao-akkoord voor gemeenteambtenaren

Gemeentemedewerkers bij de Stopera. Beeld ANP / ANP

Vakbondsleider Fred Bos van FNV zei woensdagochtend bij de Stopera in het bijzijn van de Amsterdamse wethouder Hester van Buren (Personeel) dat er een overeenkomst is. Afgesproken is nu met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de onderhandelingen namens alle gemeenten met de vakbonden voerde, dat medewerkers in de lage schalen de hoogste loonsverhogingen krijgen. Dat voorstel was een suggestie van Van Buren en dat lijkt nu dus landelijk opgevolgd te worden.

De wethouder zegt ‘heel tevreden’ met het akkoord te zijn. “Vooral dat het gelukt is om de werknemers in de lagere loonschalen in verhouding een hogere loonsverhoging te geven, waardoor zij er netto meer aan overhouden. Dat was ook echt nodig, want zij werden het hardst geraakt in de portemonnee. De staking is nu beëindigd, maar ze heeft iedereen in Amsterdam er weer bewust van gemaakt hoe belangrijk onze mensen zijn voor een schone, veilige en leefbare stad. Het opruimen en schoonmaken gaat nog wel een flink aantal dagen in beslag nemen.”

Onder de ruim honderd aanwezige stakers bij de Stopera waren enkele opgeluchte kreten te horen. “Dit hebben we bij elkaar gehaald dankzij jullie. Het spoor was te zien in de stad,” zei Bos tegen de stakers.

Dagje vrij

Alex, die liever niet met zijn achternaam in de krant wil en bij de stadsreiniging werkt, zegt 10,5 procent loonsverhoging te krijgen en daar blij mee te zijn. “Ik ben al 25 jaar in dienst, ben 63 jaar oud en dit is fysiek zwaar werk: ik heb last van mijn rug, nek en knieën. Dat gaat zijn tol eisen.”

Ron (65, eveneens geen achternaam) is al 44 jaar in dienst bij de gemeente en is vooral blij met de regeling om vervroegd uit te kunnen treden. Maar veel tijd om erover na te denken heeft hij nog niet. “Ik moet gaan, sorry. De plicht roept,” zegt hij als hij zich weer klaarmaakt om aan het werk te gaan.

Patrick (54) is ‘tevreden’, vertelt hij. Niet alleen met de loonsverhoging, maar ook met de vrije 5 mei en een flexibele feestdag die straks kan worden ingezet naar keuze. “Die hoop ik in te kunnen zetten voor Keti Koti.”

Nu de staking voorbij is moeten de stakers per direct weer aan het werk. Meerderen reageren daar nog verbaasd op. “Mijn vrouw komt zo langs, die dacht: hij is nog lekker een dagje vrij.”

Fysiek zwaar

De stakers kwamen woensdagochtend eigenlijk naar de Stopera om zich in te schrijven en daarmee een stakingsuitkering veilig te stellen, zodat ze via de vakbond doorbetaald zouden worden. Ook zou bekend worden of de staking van 7 dagen, die eigenlijk tot en met zondag zou duren, langer zou gaan duren. In plaats daarvan maakte Bos nu bekend dat er een akkoord is en dat de stakingen voorbij zijn.

De eis die op tafel lag was een loonsverhoging van 12 procent om de hoge inflatie op te vangen en toekomstige inflatie te compenseren. De loonsverhoging die de VNG had voorgesteld, 5 procent dit jaar en een extra 3 procent komend jaar, vond de FNV te laag.

Ook wilden de stakers dat de groep die fysiek zwaar werk verricht, zoals medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst, de mogelijkheid krijgt om vervroegd uit te treden. Daarnaast willen ze dat medewerkers bijvoorbeeld ook doorbetaling krijgen in een derde ziektejaar. Deze regeling was opgenomen in de oude cao, maar werd door gemeenten geschrapt tijdens de onderhandelingen.

Aan veel van de eisen lijkt tegemoet te zijn gekomen. Onder in de laagste schaal krijgen werknemers bijna 16 procent loonsverhoging aflopend tot 5,3 procent in de hoogste schaal. Gemiddeld krijgen gemeenteambtenaren er 9,1 procent bij. Het akkoord moet nog wel voorgelegd worden aan de leden van de vakbonden. Zij hebben er het laatste woord over, maar de verwachtingen zijn positief.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: