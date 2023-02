Staking vuilnisophalers komt voor veel ondernemers binnenstad Amsterdam als een verrassing: ‘Het wordt hier een teringzooi’

Vuilnismannen op de Zeedijk. Vanaf maandag wordt er een week lang geen vuilnis opgehaald in Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De manager van Wok To Go in de Oude Doelenstraat kijkt geschrokken naar zijn vuilnisbak. Een staking bij de vuilnisophaal? Dat is nieuw voor hem. In het zaakje is het voor de klanten al moeilijk ruimte te vinden om zich te bewegen, laat staan dat er plek is om zakken afval op te slaan. Zeven per dag moet hij er kwijt, nog afgezien van de berg karton die hij ’s ochtends aan de straat zet.

Veel horecagelegenheden in de binnenstad hebben geen idee dat er vanaf maandag gestaakt wordt door de vuilnisophalers. Sommigen zijn op de hoogte gebracht door de straatmanager van hun bedrijveninvesteringszone, de ondernemersvereniging waar ze verplicht lid van zijn. Anderen hebben het in de krant gelezen, maar de meesten weten van niets. In elk geval heeft de gemeente niks van zich laten horen.

Serhan Ayko van eetcafé Bredero aan de Oudezijds Voorburgwal: “Ik voorspel je: het wordt hier op straat een teringzooi.”

Containers vol etensresten

Amsterdamse vuilnisophalers leggen de hele week het werk neer om een loonsverhoging van 12 procent af te dwingen. Waar grotere zaken als De Roode Leeuw de dans ontspringen omdat zij contracten hebben met particuliere afvalbedrijven, zijn de kleinere vaak afhankelijk van de gemeente. Die haalt voor hen elke ochtend het vuil op, zeven dagen per week. Zeker in het centrum, waar geen ondergrondse vuilcontainers zijn, is dat hard nodig.

De gemeente roept burgers op hun afval voorlopig binnen te houden, maar hoe doe je dat als je dagelijks containers vol met etensresten kwijt moet? Een medewerker van Argentijns restaurant Más y Más in de Damstraat (twee containers afval en één container glas per dag) zegt: “Willen ze soms dat we hier onze klanten vergiftigen?”

Hij heeft geen idee wat hij moet doen. Net als eigenaar Michel Jalil van restaurant Marco Polo aan het Damrak (één container afval en één met glas per dag) vraagt zich af hoelang het duurt voor de voedsel- en warenautoriteit bij hem op de stoep staat als hij zijn afval in de zaak houdt. “We denken erover om een busje te huren en zelf ons afval naar Noord te brengen. Er is geen andere oplossing.”

Dat ook de afvalpunten op slot gaan, wist hij nog niet.

Dubbele zakken

Bedrijfsleider Patrick Tan van restaurant Kam Yin in de Warmoesstraat (vier containers per dag) hoopt maar dat de staking binnen twee dagen voorbij zal zijn. Zijn rommel binnen houden? “Dat is toch niet te doen. Wat denken ze nou?” Twee dagen, dat lukt hem nog. Met dubbele zakken tegen het doorlekken. “Maar daarna zal het echt de straat op moeten. Het is vakantie, de straat is vol toeristen. Ik denk niet dat die straks nog terugkomen.”

Eén lichtpuntje ziet hij nog wel: “De gemeente heeft me laten weten dat ze niet zullen gaan handhaven.”