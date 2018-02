Staking Transavia leidt niet tot lange rijen op Schiphol

Mensen die maandag toch niet de lucht in kunnen, krijgen een van de komende dagen een vlucht aangeboden. Ook zijn er reizigers die ervoor hebben gekozen hun vlucht te annuleren en zelf een alternatief te zoeken.



De baas van Transavia zegt "teleurgesteld'' te zijn dat pilotenvakbond VNV het conflict over de nieuwe cao over de ruggen van passagiers uitvecht "juist in de periode dat heel veel families willen genieten van hun welverdiende voorjaarsvakantie''.



In gesprek

Ten Brink wil graag weer met de bond in gesprek. Hij zegt zondag nog een voorstel te hebben gedaan om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, maar dat wees de pilotenvakbond van de hand.De staking heeft op Schiphol en de andere Nederlandse luchthavens niet tot lange wachtrijen geleid.



Reizigers zijn door Transavia per mail, de website of telefonisch tijdig op de hoogte gebracht. Op Rotterdam The Hague Airport is het volgens een woordvoerster "zeker geen chaos''.



"Reizigers worden hier door Transavia-medewerkers geïnformeerd. Dat heeft de vliegmaatschappij goed georganiseerd. Enkele vluchten zijn vertraagd of geannuleerd en reizigers zijn overgeboekt naar vluchten na het middaguur als de staking voorbij is.''



Lees verder: Topman Transavia: 'We staan nu net een eindje van de afgrond'