Staking streekvervoer gaat tweede dag in

In het hele land rijden geen of een stuk minder streekbussen.



De vakbonden eisen meer loon en pauzes dan de werkgevers willen bieden. De werkgevers zijn verontwaardigd over de staking, omdat die werd afgekondigd terwijl bemiddelaars nog in gesprek waren over de vastgelopen cao-onderhandelingen.



Amsterdam

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is veel minder te merken van de staking, aangezien de vervoersbedrijven in de grote steden eigen cao's hebben. Maar wie bijvoorbeeld in Rotterdam in een bus naar het platteland wil stappen, kan wel pech hebben. In Utrecht wordt wel door een aanzienlijk deel van de chauffeurs gestaakt.



Over de vraag hoe hoog de stakingsbereidheid is, verschillen de bonden en werkgevers overigens sterk van mening.



Vakbond CNV heeft aangekondigd dat de staking sowieso drie dagen duurt, dus tot en met vrijdag. FNV heeft het over een staking voor onbepaalde tijd.