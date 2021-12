Staking ME zondag tijdens coronaprotest, een kort geding wordt niet uitgesloten

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie veegt de straten rondom het Museumplein schoon tijdens een demonstratie tegen burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Volgens de politiebond is de situatie bij verschillende politieafdelingen niet langer houdbaar. Al jaren worden politiemensen blootgesteld aan te hoge werkdruk, meldde de bond afgelopen dinsdag op Twitter.

Vicevoorzitter Albert Springer leidde dinsdag in Ter Apel namens de vier gezamenlijke politiebonden de aftrap van een reeks politie-acties. De acties worden door het hele land gehouden in aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. Om het steeds grotere takenpakket op een acceptabele en gezonde manier te kunnen uitvoeren, moeten er volgens de bonden 18.000 fte’s bij komen.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse politiebond, onderstreept dat de actie niet voor niets is. “Met name de ME zegt dat het niet vol te houden is,” zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. “Met te weinig mensen moet er te veel worden gedaan. Ze lopen op hun laatste benen en er is geen uitzicht op verbetering in het nieuwe regeerakkoord.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van het Landelijk Actiecentrum Politiebonden legt uit dat een staking voor alle politieafdelingen noodzakelijk is. Volgens hem staat de hele politieorganisatie onder druk. “We hebben een ontzettend hoge werkdruk, terwijl de capaciteit laag is. Mijn collega’s houden het gewoon niet meer vol.”

Daarbij neemt volgens Van de Kamp het geweld tegen politieagenten alsmaar toe. Daarbovenop ontbreekt er waardering voor politiewerk vanuit de politiek. De vier bonden gaan actie voeren, net zo lang totdat het kabinet in gesprek gaat, aldus Van de Kamp. “Het is volkomen uit de hand gelopen. Tijd voor actie.”

Ongeregeldheden

Van de Kamp sluit niet uit dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een kort geding zal aanspannen om de politiestaking te voorkomen. Eerdere protesten tegen de maatregelen liepen al uit op ongeregeldheden, waarbij de ME in actie moest komen. “Er is een kans dat ons protest wordt verboden. We moeten maar afwachten.”

Om de coronademonstratie zondag zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) voorwaarden aan de demonstratie verbonden. Zo mag er met maximaal 3500 deelnemers gedemonstreerd worden en mag het maximaal twee uur duren. Ook is het niet toegestaan om een mars te lopen. De organisatie van het coronaprotest verwacht zo’n 25.000 demonstranten.

“We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie door de omikronvarant en de lockdown. We doen met deze voorschriften het uiterste om de demonstratie mogelijk te maken, rekening houdend met de vereisten voor de volksgezondheid,” legt een woordvoerder van de gemeente uit.

“Een mogelijke staking creëert echter een nieuwe situatie. We wachten op de aanzegging van de bonden en zullen dan zorgvuldig beoordelen wat dat betekent voor de demonstratie. Daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen.”