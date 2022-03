Staking dreigt bij Amsterdams chemiefabriek Albemarle

De fabriek van Albemarle (rechts) gezien vanaf het KNSM-eiland. Beeld Nina Schollaardt

Vakbond FNV Procesindustrie heeft Albemarle tot dinsdagmiddag gegeven om in te binden, anders volgen acties. Afgelopen week wees een meerderheid van de werknemers het cao-bod van het bedrijf af. FNV wil dat de lonen op 1 april in één keer tenminste 5 procent omhooggaan. Albemarle is bereid tot 5 procent te gaan, maar wel in twee stappen.

Daarnaast moeten er betere regelingen komen voor oudere werknemers ‘zodat die gezond hun pensioen halen’. “Deze mensen doen zwaar werk,” zegt FNV-bestuurder Esam Laassal. “Er moeten goede regelingen komen zodat zij dit werk vol kunnen houden tot hun pensioen. De regeling die Albemarle oudere werknemers biedt om de vijfploegendienst af te bouwen, is onacceptabel.”

Nette regeling

Het bedrijf is bereid werknemers drie jaar voor hun AOW-leeftijd 14 procent minder uren te laten werken, maar dan moeten ze 7 procent salaris inleveren. Wel garandeert Albemarle dat hun pensioenopbouw daarbij intact blijft. FNV vindt dat onvoldoende. “Wij willen een nette regeling van 80 procent werken tegen 90 procent loon en 100 pensioenopbouw voor alle medewerkers.”

Fabrieksdirecteur Arno Quist verbaast zich over het ultimatum. “We waren er in december bijna, maar de bonden hebben ons eerste bod meteen beoordeeld als eindresultaat. Toen zijn ze uit het overleg gestapt. Uiteindelijk hebben we maar een eindbod uitgebracht dat nu door de bonden is afgewezen.”

“Ik heb meerdere pogingen gedaan om weer aan tafel te komen. Wij willen best concessies doen. Duurzame inzetbaarheid van personeel gaat over een hele carrière, niet alleen voor ouderen. Maar ik heb er nooit over kunnen praten. We hebben informeel een voorstel neergelegd, maar informeel kan je niet onderhandelen.”

Quist wil nog niet reageren op het ultimatum. “Ik ga maandag om tafel met ons team. Mijn insteek is er zo snel mogelijk uit te komen. Ik werk al sinds 1985 bij het bedrijf en hoor goed wat onze medewerkers willen. Alleen kan ik niet voor Sinterklaas spelen. We zitten best in zwaar weer door de hoge gasprijs. En we moeten van het moederbedrijf onze eigen broek ophouden.”

Duurzame brandstoffen

Albemarle, gevestigd bij het Vliegenbos in Amsterdam-Noord, maakt grondstoffen voor andere chemiebedrijven en raffinaderijen. De katalysatoren van het bedrijf brengen chemische reacties op gang, onder meer voor het raffineren van ruwe olie tot diesel, benzine en kerosine of biomassa tot duurzame biobrandstoffen. Zo leveren de Amsterdammers katalysatoren waarmee bioraffinaderij Neste in Rotterdam afgewerkt frituurvet en landbouwafval omzet in biodiesel en duurzame vliegtuigbrandstof.

De fabriek zit al 122 jaar op dezelfde locatie, aanvankelijk als Ketjen voor de productie van zwavelzuur. In 1961 werd het onderdeel van Akzo Nobel, dat de fabriek in 2004 voor 625 miljoen euro verkocht aan Albemarle. De Amerikanen zijn mondiaal niet alleen een van de drie grote producenten van chemische katalysatoren maar ook ’s werelds grootste leverancier van lithium voor batterijen en accu’s.

Onzeker

De toekomst van de Amsterdamse chemiefabriek is onzeker nu de gemeente in het naastgelegen Hamerstraatgebied 6700 woningen wil bouwen. De dichtstbijzijnde woontorens komen op 150 meter van Albemarle, terwijl een afstand van tenminste 700 meter is voorgeschreven. Het college heeft geen plannen om het chemiebedrijf te verplaatsen.