Stagiair Amsterdamse politie weggestuurd vanwege verdenking van ontucht

Beeld ANP XTRA

Volgens de politie zou dit in zijn privéleven hebben gespeeld. Het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan en besloten de politiestudent te vervolgen.

De politie heeft daarop een aanvullend onderzoek ingesteld en geconstateerd dat sprake is van ernstig plichtsverzuim. ‘De aard van het politiewerk en het noodzakelijke vertrouwen in het politiekorps brengen met zich mee dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de integriteit en betrouwbaarheid van politiemedewerkers,’ aldus de politie. ‘Het handelen van de politiestudent heeft dit vertrouwen in hem onherstelbaar beschadigd.’