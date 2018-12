Stadsvogels komen steeds verder in de problemen

Vogels hebben het moeilijk in de stad. In de ­afgelopen 25 jaar daalden de populaties van ­bekende stadsvogels als de huismus, de merel, de spreeuw en de kauw met 50 procent in het stedelijk gebied. Alleen de huiszwaluw nam in deze periode in aantal toe, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek in een vandaag verschenen bericht over vogels in de stad.



Kuifleeuwerik

Van de twintig kenmerkende vogelsoorten die het CBS sinds 1990 in de gaten houdt, hebben dertien soorten het moeilijk in de stad. Van zes soorten is de populatie min of meer stabiel.



Het gaat dan onder meer om de ekster, de koolmees en de putter. De kuifleeuwerik is helemaal verdwenen uit de stad. "De mens trekt naar de stad toe, de vogel trekt uit de stad weg," vat het CBS de trend samen.



Verstening

Dat de verschillen tussen stad en niet-stedelijk gebied groot zijn, blijkt uit de daling van de populaties van de twintig vogelsoorten bij elkaar. Waar de populaties in de stad in een kwart eeuw gemiddeld halveerden, bleef de daling buiten de stad beperkt tot 15 procent. Dat verschil lijkt verklaarbaar, maar deze twintig soorten deden het in het verleden juist goed in de stad.