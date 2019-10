Stadsreiniging en handhaving onder één dak verder

Medewerkers van Handhaving aan het werk op Koningsdag. Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in het Masterplan Handhaving. Nu zijn gemeentemedewerkers die dagelijks bezig zijn met de orde en netheid op straat ondergebracht in allerlei verschillende afdelingen en diensten. Halsema laat hier één nieuw ambtelijk cluster van maken, Stadswerken genaamd.

Dit heeft volgens de burgemeester als groot voordeel voor de gemeente dat alle 2500 handhavers, reinigers en vuilnismannen in hetzelfde roostersysteem komen te staan. Nu worden nog 180 verschillende roosters gebruikt voor alle verschillende soorten ambtenaren die met de openbare ruimte bezig zijn.

Dankzij de clusteraanpak kan afval bijvoorbeeld vaker ingezameld worden buiten kantoortijden. Ook wordt het makkelijker om ’s nachts meer mensen in te zetten, als de overlast daar om vraagt. Stadswerken begint ook meteen met een grote wervingscampagne omdat veel handhavers de komende jaren met pensioen gaan.

Breuk met verleden

“Deze reorganisatie is een duidelijke breuk met de organisatie van de handhaving en reiniging in het verleden”, zegt Halsema. “Een forse stap om de verkokering in dit domein te doorbreken, een langgekoesterde wens van volksvertegenwoordigers en bestuurders.”

De nieuwe organisatie krijgt de taak om de hele stad schoon te houden. Drie wijken krijgen daarbij in 2019 en 2020 de bijzondere aandacht: de oostelijke en westelijke binnenstad inclusief de uitgaanspleinen, Bijlmer Centrum en Geuzeveld/Slotermeer. Dit zijn nu nog gebieden met veel overlast en waar de openbare ruimte rommelig is.

De komende jaren heeft de gemeenteraad tot wel 25 miljoen euro extra per jaar beschikbaar gesteld om de stad schoner en veiliger te maken. Via Masterplan Handhaving moet dit extra geld efficiënt over de stad verdeeld worden.