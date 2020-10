Stadspashouders mogen minder betalen voor groente en fruit

Wethouder Marjolein Moorman en twee vrijwilligers van Boeren voor Buren. Beeld Het Parool

Wat in april startte als een tijdelijk initiatief heeft plaatsgemaakt voor een structurele voorziening. Stichting Boeren voor Buren gaat zorgen voor gezonde en betaalbare groente, fruit en aardappelen voor huishoudens die moeilijk rond kunnen komen. De pakketten zijn niet gratis, maar wel ‘heel goedkoop’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het initiatief is een samenwerking tussen Rabobank Amsterdam, Studiezalen en de Gemeente Amsterdam. De wethouder van Armoede, Marjolein Moorman, is enthousiast. “Het zorgt ervoor dat gezonde en betaalbare groentepakketten voor mensen beschikbaar komen. Daarnaast versterken we de korte voedselketens en dat is goed voor het milieu en goed voor de boeren in de buurt.”

Acute hulp

Elke twee weken verkoopt Boeren voor Buren kleine (5 kilo), middel (10 kilo) en grote (16 kilo) shoppers. De prijzen lopen van 4,95 euro tot 14,95 euro. De stadspashouders kunnen via internet hun pakket bestellen en ophalen in een van de drie locaties in Amsterdam: in Noord of bij een van de twee afhaalplekken in Nieuw-West. De huishoudens moeten een eigen tas meenemen, om op deze manier zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van verpakkingsmaterialen.

Het idee ontstond enkele maanden terug, toen acute hulp nodig was aan gezinnen die door de coronacrisis het hoofd nog maar amper boven water konden houden. Organisator Abdelhamid Idrissi, oprichter van Studiezalen, kende veel van zulke gezinnen. Tegelijkertijd wist Eric Traa van de Rabobank dat boeren met een miljard kilo aardappelen bleven zitten. De samenwerking werd een succes.

De gemeente heeft als doel om vanaf volgend jaar ook mensen buiten Amsterdam te helpen.