Stadspas enkel voor Amsterdamse AOW'ers sinds deze maand gestopt

De gemeente stopt met het uitreiken van de stadspas aan alle Amsterdammers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Met de pas konden zij bijvoorbeeld met korting naar het museum. Beeld KOEN VAN WEEL / ANP

Jarenlang kregen Amsterdammers die de pensioengerechtigde leeftijd behaalden naast een ouderdomsuitkering ook een gemeentelijk pas voor korting op een variëteit aan activiteiten: de stadspas met blauwe ruit. Voor Amsterdammers met een lager inkomen bestond een aparte pas met de kenmerkende groene stip.

Sinds deze maand is dit onderscheid van de baan. Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) besloot te stoppen met het uitreiken van de pas met blauwe ruit aan alle Amsterdammers die de AOW-leeftijd bereikten, omdat ze het armoedebudget van de stad ‘doelmatiger’ wil inzetten. Zo kwam de kortingskaart ook terecht bij AOW’ers met een goed pensioen, terwijl het geld voor de pas (250.000 euro) bestemd is om armoede in de stad tegen te gaan.

De directe aanleiding voor Moorman om de pas met blauwe ruit stop te zetten is de verhoging van de inkomensgrens voor de algemene stadspas van 120 naar 130 procent van het sociale minimum. Hierdoor komen alleenstaande Amsterdammers met een inkomen tot 22.000 euro ook in aanmerking voor de kortingskaart, voor gezinnen loopt de inkomensgrens op tot 30.000 euro. Door de ophoging komen 2300 arme AOW’ers extra in aanmerking voor een stadspas.

Van de ruim 85.000 AOW’ers in Amsterdam maakten relatief weinig mensen gebruik van de kortingspas: slechts 7,5 procent van hen ging met korting naar een museum of een voorstelling. Dat wil echter niet zeggen dat er geen armoede voorkomt onder 66-plussers in de stad; zo kwam in 2021 21 procent van hen rond van een minimuminkomen.

In totaal kwamen tot vorige maand 117.000 Amsterdammers in aanmerking voor een stadspas, waarmee zij onder meer met korting kunnen sporten, recht hebben op een gratis identiteitskaart en hun bezoek aan de dierenarts wordt vergoed. Hoeveel Amsterdammers onder de nieuwe regeling recht hebben op een stadspas is bij de gemeente nog niet bekend.

