Stadsnomaden verhuizen voorlopig naar Westpoortweg

Een stadsnomade op de huidige standplaats in Amsterdam West. Beeld Dingena Mol

De stadsnomaden, een groep Amsterdammers die zich bewust afzondert en in tenten en caravans verblijft, mogen tot 30 september op hun huidige locatie aan de Contactweg in Westpoort blijven. Hierna verhuist de groep naar een terrein aan de Westpoortweg, in Nieuw-West, waar geen andere omwonenden zijn.

Volgens burgemeester Halsema is de verhuizing de eerste stap in een meer fundamentele herziening van het beleid omtrent de nomaden. Een van de voorwaarden is dat zij meewerken aan een screening van de GGD. Leden van de groep kampen namelijk vaak met alcohol -en drugsverslavingen.

Ook zal wethouder Zorg, Simone Kukenheim, de gehele groep in kaart brengen om zo een beeld te krijgen van hun individuele zorg -en woonbehoeften. Zo worden voor elk persoon passende maatregelen gezocht, wat zou kunnen neerkomen op splitsing van de groep en plaatsing van leden op verschillende plekken.

Niet langer naar Noord

De mededeling van Halsema komt na langdurig overleg met het Havenrijk en Rijkswaterstaat. Eerst waren er plannen om de groep naar de Kadoelen in Noord te verplaatsen, maar buurtbewoners kwamen hierover fel in verzet. Zij werden uiteindelijk in hun gelijk gesteld.

De groep kan twee jaar op de nieuwe locatie in Nieuw-West blijven. Voor de locatie is een zogeheten gedoogbeschikking afgegeven, wat inhoudt dat alhoewel de groep hier officieel niet mag blijven, de gemeente dit niet zal handhaven.