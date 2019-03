Stadsloketten gaan helpen bij opsporing veroordeelden

De ambtenaren achter de balie werken hier overigens niet actief aan mee, schrijft de burgemeester. Er is een geautomatiseerd systeem bedacht, waardoor de politie zonder menselijke tussenkomst een seintje krijgt als iemand uit de doelgroep een aanvraag doet bij het loket.



Halsema: "Het werkproces wordt zo ingericht dat de baliemedewerker niets merkt als de bezoeker een gezochte onherroepelijk veroordeelde is en dat de aanhouding in de buurt van of voor de ingang van het Stadsloket plaats zal vinden." Dit is zo bedacht om de veiligheid van baliemedewerkers te garanderen.



Uitwisseling

De uitwisseling van gegevens tussen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de gemeente is getoetst door privacy-specialisten, en in orde bevonden. Het gaat om een uniek experiment, dat geëvalueerd zal worden voordat de werkwijze landelijk wordt uitgerold. Bij haar aantreden zei Halsema al zij de snelheid en zekerheid van bestraffing van veroordeelden veel belangrijker vindt dan de zwaarte van de straf.



Halsema ziet er overigens geen probleem in om de nieuwe handelswijze nu al met de stad te delen, hoewel onherroepelijk veroordeelden hier natuurlijk hun voordeel mee kunnen doen. "Deze afweging komt vaker voor, zoals bij de aangekondiging van handhavingsactie," zegt een woordvoerder. "Feit blijft dat het college een informatieplicht heeft naar gemeenteraad en de Amsterdammers. De burgemeester meldt deze unieke samenwerking met justitie, CJIB en politie daarom in alle openheid."