Stadsloket Oost besmeurd door tegenstanders biomassacentrale

Beeld Het Parool

De teksten werden woensdagochtend op de ramen aangetroffen. “We hebben geen idee wie het heeft gedaan, we doen aangifte bij de politie,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “We zijn nu bezig de ramen schoon te maken.”

Vermoedelijk gaat het om een actie tegen de bouw van de nieuwe biomassacentrale bij Diemen, die energiebedrijf Vattenfall van plan is te bouwen.

Truc

Woensdag bleek uit een onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor De Groene Amsterdammer en Trouw dat de centrale meer stikstof zal uitstoten dan tot nu toe het geval is geweest.

De provincie Noord-Holland gaf deze maand een natuurvergunning af met als onderbouwing dat de stikstofuitstoot niet zal toenemen, maar volgens Investico is daar alleen op papier sprake van. De huidige op aardgas gestookte energiecentrale bij Diemen had een veel geringere uitstoot dan de vergunning toestond. Vergeleken met de werkelijke stikstofuitstoot geeft de nieuwe vergunning ruimte voor meer dan een verdubbeling.

Naar de rechter

Inwoners van Diemen en IJburg zijn vorig jaar naar de rechter gestapt om de bouw van de centrale tegen te houden. Die rechtszaak staat gepland voor mei; onder het voorbehoud dat de rechtbank niet gesloten is vanwege het coronavirus.

Tegenstanders van biomassaverbranding voor energie hadden op 18 april een landelijke demonstratie gepland in Den Haag, maar dat werd een online manifestatie vanwege de coronamaatregelen.

Vernieling

Een woordvoerder van Vattenfall betreurt de bekladding en heeft contact gezocht met de gemeente: “Dit is in de eerste plaats voor hen heel vervelend.” Het bedrijf begrijpt dat er weerstand is, ‘maar wij zien dat daarbij in toenemende mate gekozen wordt voor extremer verzet, bijvoorbeeld in de vorm van vernieling zoals in het geval van het stadsdeel. Dat baart ons zorgen’.

“Wij geloven dat de biomassacentrale een goed alternatief is om op korte termijn de warmte te kunnen verduurzamen en minder aardgas te gebruiken. Hiermee geven wij concrete invulling aan de vraag naar meer duurzame warmte van de Nederlandse overheid en de afspraken uit het Klimaatakkoord.”