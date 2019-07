Stadsherstel koopt Betty Asfalt Complex

Het Betty Asfalt Complex op Nieuwezijds Voorburgwal 282. Beeld Google Streetview

De gemeenteraad had al eerder bepaald dat het pand op Nieuwezijds Voorburgwal 282 in bezit moest komen van een erfgoedorganisatie. Daarbij is de keuze van de gemeente, die door heel de stad vastgoed afstoot, op Stadsherstel Amsterdam gevallen.

Geschiedenis

Het pand is in 1725 gebouwd als twee huizen met elk een eigen ingang. Het zuidelijk deel van het pand heette ‘het Regte Cromhout, het noordelijk deel heette ‘De Parcen’. Alles is vormgegeven in de Lodewijk XIV-stijl.

Opdrachtgever voor de bouw was de Amsterdamse regentenfamilie Bicker, bekend van burgemeester Andries Bicker en het Bickerseiland. In de hoogtijdagen van de Gouden Eeuw bekleedde de familie belangrijke functies binnen de VOC en andere instanties.

De laatste jaren is het pand vooral bekend als het theater Betty Asfalt Complex waarin onder andere iedere week de Open BAC plaatsvindt. Bekende en onbekende artiesten krijgen dan de kans om een stuk op te voeren voor publiek. Grote namen als Peter Pannekoek, Ronald Goedemondt en Youp van ’t Hek zijn bij de Open BAC in het Betty Asfalt Complex doorgebroken.