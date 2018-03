Stadsfotograaf haalt vrouw uit gracht: 'Iedereen leek in shock'

Schlijper is elke dag op zoek naar bijzondere plaatjes van Amsterdam. Hij pakte dan ook snel zijn fototoestel toen hij in de verte schimmen op het ijs van de Prinsengracht zag. "Het was een mooi beeld, die zwarte silhouetten met het tegenlicht op het witte ijs."



Maar plots ziet hij een van de schimmen verdwijnen. Het blijkt een vrouw te zijn die door het dunne ijs is gezakt. Een andere schaatser probeert haar, niet zonder gevaar, uit het wak te krijgen. Zonder resultaat. Omstanders lijken in shock. "Het klinkt hard, maar ik vond mensen maar traag reageren. Ze stonden beduusd te kijken."



Woonboot

Het duurt Schlijper allemaal te lang. Hij rent naar de woonboot, waar hij twee vrouwen aantreft die geen actie lijken te ondernemen. "Ik dacht: niemand gaat wat doen. Een foto heeft geen zin. Weg die camera."



Hij leunde over de vensterbank en trok de vrouw uit het ijswater omhoog. "Ze was nog aanspreekbaar, maar natuurlijk erg geschrokken." Toen de fotograaf sirenes hoorde, heeft hij de woonboot verlaten. "Ik had er niets meer te zoeken."



Zelf laat hij de ijzertjes even voor wat ze zijn. "Ik ga echt dat ijs niet op. Ja, misschien over week of zo als het nog steeds vriest."



