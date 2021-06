Stadsdichter over heropening: ‘In onze stad is kunst een religie’

Dit herstel vraagt om een museum

dat langzaam weer zijn deuren opent

om ruimte te maken voor schoonheid.

De versoepelingen vragen om collectieve beleving,

een tentoonstelling die memoreert

wie we ten diepste zijn,

een culturele ervaring,

die na 171 dagen eindelijk weer de grenzen

van onze verbeelding in gang kan zetten.

Cultuur is het belangrijkste fundament,

de stad vecht zich terug met creativiteit,

inspiratie en verbinding.

In onze stad is kunst een religie,

waaraan je vast kan houden als je bent blijven hangen,

of niet meer omhoog durft.

Ook in deze tijd bieden kunstenaars,

creatievelingen en conservators,

ons perspectief, een blik op de toekomst.