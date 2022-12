Stadsdeelvoorzitter Weesp na de fusie: ‘Het bewaken van de eigen identiteit is een enorme klus’

Stadsdeelvoorzitter Katinka Hilders in het stadhuis. Beeld Jennifer Gijrath

Ze heeft waarschijnlijk de mooiste werkkamer van Amsterdam. Terwijl haar collega’s zuchtend onder het systeemplafond hun vergaderstukken doornemen, werkt stadsdeelvoorzitter Katinka Hilders vanuit de voormalige burgemeesterskamer op de eerste verdieping van het prachtige stadhuis van Weesp.

Het vertrek ademt een eeuwenoude grandeur, ook door het metershoge groepsportret van een zestal bestuurders uit 1821 die hun opvolger vanaf de muur tamelijk streng op de vingers kijken. “Hierboven zit het Weesper Museum,” vertelt Hilders. “Af en toe komt er een bezoeker even om het hoekje kijken. Ik heb de deur doorgaans openstaan.”

Ontdekt als trouwlocatie

Beneden voor het stadhuis staat een Citroën 2CV geparkeerd met gekleurde linten aan de antenne. “Je wilde weten wat er veranderd is in Weesp sinds de fusie,” zegt Hilders lachend. “Nou, de Amsterdammers hebben ons stadhuis ontdekt als trouwlocatie. Het aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen is dit jaar met bijna dertig procent toegenomen.”

“We zitten nu al op 313 trouwpartijen en het jaar is nog niet voorbij. (...) De keerzijde van de drukte is dat we de stellen niet meer kunnen ontvangen zoals we dat in Weesp gewend waren. Vóór de fusie rolden we voor elk huwelijk de rode loper uit op het bordes. Dat kan nu gewoon niet meer.”

Sinds 24 maart maakt de voormalige gemeente Weesp onderdeel uit van Amsterdam. Eind maart ging de bestuurscommissie aan het werk, onder leiding van voormalig CDA-wethouder Katinka Hilders - van de Wetering. “Het is nog steeds een zoektocht,” vertelt de voorzitter over de eerste acht maanden. “Tijdens onze eerste vergadering was iedereen nog een beetje gemeenteraadje aan het spelen. Dat was zoeken naar houvast. Inmiddels is dat echt anders. De stemming is nu: hoe kunnen we samen zo goed mogelijk de belangen behartigen van Weesp en de Weespers? En van Driemond en de Driemonders natuurlijk, want die horen sinds de fusie bij ons.”

Warm welkom

De zoektocht naar bestuurlijke grond onder de voeten wordt voor een belangrijk deel vergaderend afgelegd. “Ik ben drie tot vier keer per week voor overleg op de Stopera,” vertelt Hilders over haar werkweek. “Ik moet eerlijk zeggen: de wethouders doen echt hun best om ons het gevoel te geven dat Weesp welkom is.”

“Bij de eerste ontmoeting kregen we als dagelijks bestuurders meteen alle 06-nummers. Dus de lijnen zijn kort, als er een keer iets snel moet worden geregeld. En er wordt aan ons gedacht. Ik dronk deze week een kop koffie met Touria Meliani van Cultuur en zij kwam zelf met de suggestie om ons theater Wesopa volgend jaar te betrekken bij het Idfa.”

Veel overleg is er ook met de bestuurders van de andere stadsdelen. In dat gezelschap neemt Weesp een bijzondere positie in. Waar in de stadsdelen de dagelijkse bestuurders door het college zijn benoemd, mocht de commissie in Weesp bij wijze van experiment uit haar midden een dagelijks bestuur kiezen.

Bestuur op maat

Hilders: “Als we merken dat een generieke regel onbedoeld slecht uitpakt voor Weesp, kunnen we hard aan de bel trekken. Het bestuur van Amsterdam werkt natuurlijk op een heel andere schaal dan wij in Weesp. Als het nodig is, hebben we de ruimte om hier bestuur op maat te leveren.”

Tegenover het verlies aan zelfstandigheid en zeggenschap staat de gevonden slagkracht van een grote stad met een omvangrijk ambtenarenapparaat. “Er is ontzettend veel deskundigheid, ook op heel specialistische terreinen. Dat geeft heel veel stevigheid. We zijn ontzettend blij met de gebiedsmakelaars die we nu voor het eerst in Weesp hebben. Die doen echt geweldig werk voor de burgers.”

“Ze zijn zichtbaar aanwezig in de wijken, goed benaderbaar, en als ze zelf geen antwoord hebben op een vraag over bijvoorbeeld een opgebroken straat, halen ze dat op bij de collega’s die er over gaan. Dat zorgt voor vertrouwen in de overheid. Echt, ik wou dat ik die gebiedsmakelaars zelf verzonnen had.”

Ook voor de Weespers is de nieuwe situatie wennen, merkt Hilders. “Er is soms een neiging om alles wat verkeerd gaat, te wijten aan de fusie met Amsterdam. Soms zijn de klachten terecht, vaak ook niet. We hebben sinds vorig jaar een groter gebied met betaald parkeren, maar de besluitvorming daarvoor is toch echt door onze voormalige gemeenteraad gedaan.

Onstuimige groei

Dat geldt ook voor de nieuwbouw in Weespersluis. Ook die plannen zijn door de zelfstandige gemeente Weesp ontwikkeld. Het is waar dat er heel veel Amsterdammers wonen, maar precies dezelfde mensen hadden daar ook gewoond als Weesp een fusie was aangegaan met Gooise Meren.”

Een onstuimige groei is misschien wel een grotere bedreiging van de stad dan de fusie met Amsterdam. In de komende tien jaar worden in Weesp circa vijfduizend woningen gebouwd en dat is een indrukwekkend cijfer voor een stad met twintigduizend inwoners. “Als het gaat om het bewaren en bewaken van de eigen identiteit, ligt daar een enorme klus,” verwacht Hilders.

“Al die nieuwkomers moeten Weespers worden. In Weespersluis zien we dat de bewoners daar echt op allerlei manieren meedoen, maar de grote golf moet nog komen. Het zou me een lief ding waard zijn als we die groei stapsgewijs kunnen doormaken, maar daarvoor is de behoefte aan woningen nu eenmaal te groot.”