Stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman (D66) tijdelijk weg vanwege gezondheidsredenen

Dehlia Timmerman. Beeld Martin Dijkstra

Dat laat zij donderdag weten aan burgemeester Femke Halsema. Timman wordt voorlopig vervangen door Micha Mos (GroenLinks), die al deel uitmaakt van het dagelijkse bestuur in het stadsdeel.

Timman (43) werd vorig jaar juni de nieuwe voorzitter van stadsdeel Centrum, nadat Mascha ten Bruggencate vertrok. Sinds 2014 zat Timman in de raad namens D66. Daarvoor werkte ze als assistent van toenmalig stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje (D66).

De stadsdeelvoorzitter van het Centrum is een belangrijke functie op de Stopera. Dat komt omdat de ‘binnenstadburgemeester’, zoals de positie ook wel bekendstaat, een belangrijke adviseur van burgemeester Femke Halsema is op de dossiers prostitutie en coffeeshops. De gemeente is hard bezig om deze branches te hervormen en de voorzitter van stadsdeel Centrum heeft in dit project een prominente rol.

Drukte op de Wallen

De drukte bestrijden, zoals afgelopen weekend weer nodig bleek, maakt ook deel uit van het takenpakket van de stadsdeelvoorzitter. Eerder zei Timman dat ze wil onderzoeken of het Wallengebied op drukke avonden met een hek kan worden afgezet, om zo toeristen te weren. Ook is het stadsdeel onder haar bewind aan het onderzoeken of sluitingstijden op de Wallen vervroegd kunnen worden.

Het is de vraag of Timman terug zal keren als stadsdeelvoorzitter. Zelf heeft ze wel de ambitie om nog een periode door te gaan, maar daarover onderhandelen PvdA, GroenLinks en D66 op dit moment.